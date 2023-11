Batz oder Rieß? Keine klare Hierarchie in Mainz hinter Zentner

Die Verletztenliste von Mainz 05 ist lang, zudem ist der Einsatz von Robin Zentner ungewiss. Die Ersatztorhüter Daniel Batz, Lasse Rieß und zwei Spieler aus der U 23 rücken in den Fokus.

"Es ist besser, wenn wir die Spieler durchgehen, die aktuell zur Verfügung stehen und nicht die Fehlenden. Wir waren in Mainz schon immer gut darin, aus der Not eine Tugend zu machen. Es bieten sich immer Möglichkeiten", nimmt es Trainer Jan Siewert, wie es kommt. Vor dem Abschlusstraining am Samstag will er sich auch nicht wirklich mit dem Thema beschäftigen, wer für Robin Zentner in Sinsheim gegen die TSG Hoffenheim (Sonntag, 17.30 Uhr, LIVE! bei kicker) zwischen den Pfosten stehen wird, falls dieser passen muss. Der Stammkeeper wurde während der Bundesligapause wegen muskulärer Probleme im Rumpfbereich im Mannschaftstraining geschont, nur in Individualeinheiten belastet und soll heute erstmals wieder voll belastet werden.

Im bisherigen Saisonverlauf wechselten sich Daniel Batz und Lasse Rieß als Ersatzkeeper ab. "Noch habe ich mir keine Gedanken darüber gemacht, ich würde beide ins Tor stellen, es sind bundesligataugliche Torhüter. Lasse kenne ich aus unserer U 23, Daniel habe ich in vielen Spielen von Saarbrücken gesehen", betont Siewert. Sofern nötig, träfe er die Entscheidung gemeinsam mit Torwarttrainer Stephan Kuhnert.

Während der 22 Jahre alte Rieß noch ohne Bundesligaeinsatz ist, hütete der zehn Jahre ältere Batz im Mai 2012 beim 0:4 gegen Borussia Dortmund das Tor des SC Freiburg. Spielpraxis sammelte er vor allem seit 2016 bei der SV Elversberg und von 2017 bis 2023 beim 1. FC Saarbrücken. Batz kommt auf insgesamt 115 Drittliga- und 203 Regionalligaeinsätze, der deutlich jüngere Rieß immerhin auf 72 Spiele in der vierten Liga.

Nimmt Siewert Wilhelm und Müller mit auf die Bank?

Dort ist die zweite Mannschaft von Mainz 05 beheimatet, die bis vor kurzen von Siewert betreut wurde, der jetzt bei den Profis als "Trainer bis auf Weiteres" fungiert. Zwei U-23-Akteure trainierten während der Länderspielphase beim Bundesligateam mit. Lasse Wilhelm und Marcus Müller könnten den durch mindestens sieben Ausfälle stark ausgedünnten FSV-Kader in Hoffenheim ergänzen. Innenverteidiger Wilhelm (20) ist ein echtes Eigengewächs und trägt das Trikot der 05er seit 2010. Müller kam 2023 vom FC Augsburg II nach Mainz, wo er in 16 Regionalligaeinsätzen bisher sechsmal traf.