Battle of Alberta: Draisaitl mit 40. Saisontor - McDavid vor Meilenstein

Im Alberta-Derby markiert Leon Draisaitl seinen 102. Scorerpunkt. Tim Stützle fehlt bei der Ottawa-Niederlage verletzt. Die NHL am Sonntagmorgen.

Leon Draisaitl und die Edmonton Oilers haben gegen ihren Erzrivalen Calgary Flames gewonnen. Im Battle of Alberta - benannt nach dem kanadischen Bundesstaat - siegte das Team des deutschen Stürmers am Samstag (Ortszeit) mit 4:2 (1:0, 1:1, 2:1). Die Oilers konnten am Tag zuvor die Playoff-Teilnahme perfekt machen. Mit seinem 40. Saisontreffer schoss der Kölner die Oilers kurz vor dem Ende des ersten Drittels zum 1:0 in Führung.

Damit erreichte er zum sechsten Mal in den vergangenen sieben Saisons die 40-Tore-Marke. Teamkollege Connor McDavid steht nach zwei Assists gegen die Flames nun bei insgesamt 130 Scorerpunkten (31 Tore, 99 Assists). Bei einer weiteren Vorlage würde McDavid in einen sehr elitären Kreis einziehen. 100 Assists in einer Spielzeit erreichten in der NHL-Geschichte nur Bobby Orr, Mario Lemieux - und elfmal Wayne Gretzky.

Stützle mit Schulterverletzung, Reichel mit Assist

Ohne den an der Schulter verletzten Tim Stützle haben die Ottawa Senators nach dem 3:4 (0:3, 1:1, 2:0) gegen die New Jersey Devils auch rechnerisch die Playoff-Qualifikation verpasst. Wie lange der Top-Stürmer ausfallen wird, ist nicht bekannt.

Beim 3:2 (0:0, 3:1, 0:1)-Erfolg der Chicago Blackhawks gegen die Dallas Stars bereitete Lukas Reichel mit seiner 10. Torvorlage in dieser Spielzeit das zwischenzeitliche 3:0 durch Andreas Athanasiou vor. Auch Nico Sturm und die San Jose Sharks gewannen 3:2 (0:0, 2:0, 0:2) nach Verlängerung gegen die St. Louis Blues. Die Teams der beiden deutschen Nationalspieler haben im Westen bereits seit längerer Zeit keine Chancen mehr auf die Playoff-Teilnahme.