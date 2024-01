Battermann ersetzt Houtepen beim TBV

Die schwere Verletzung von Rückraumspieler Thomas Houtepen hat den TBV Lemgo Lippe zum schnellen Handeln auf dem Transfermarkt gezwungen. Der Handball-Bundesligist verpflichtet einen gebürtigen Lemgoer bis zum Saisonende.

Mit Ben-Connar Battermann (19) sind die Verantwortlichen auf der Suche nach einem Ersatz für Thomas Houtepen, der sich bei der Handball-EM einen Kreuzbandriss zugezogen hatte, fündig geworden. Der gebürtige Lemgoer wechselt zu sofort vom Rekordmeister THW Kiel zum TBV und verstärkt das Bundesligateam bis zum Saisonende im linken Rückraum.

Battermann: Lemgo "eine super Adresse"

"Nachdem ich über das Interesse vom TBV in Kenntnis gesetzt worden bin, war die Entscheidung für mich im Kopf schnell getroffen", so Battermann zu seinem kurzfristigen Wechsel. "Ich sehe in Lemgo optimale Voraussetzungen für meine weitere Entwicklung und wollte diese große Chance unbedingt nutzen."

"Der TBV ist in meinen Augen einer super Adresse für junge Spieler und hat es in den letzten Jahren immer wieder geschafft, Talente auf das nächste Level zu heben. Diesen Weg möchte ich in den nächsten Monaten auch weiterverfolgen und der Mannschaft bestmöglich helfen", so Battermann.

Lemgo geschockt nach Houtepen-Verletzung

"Die Verletzung von Thomas hat uns natürlich geschockt. Er hat nicht nur bei uns super weiterentwickelt, sondern auch eine starke Europameisterschaft gespielt. Wir werden ihn auf seinem Weg zurück bestmöglich unterstützen und freuen uns schon auf den Tag, an dem er sein Comeback im TBV-Trikot feiern wird", sagte TBV-Geschäftsführer Jörg Zereike und gab TBV-Trainer Florian Kehrmann volle Rückendeckung.

"Dass wir die entstandene Lücke nun kurzfristig mit der Verpflichtung eines waschechten Lemgoers füllen können, freut uns sehr. Connar ist ein großes Talent im linken Rückraum, verfügt über ein starkes Eins-gegen-Eins und über einen sehr guten Wurf", freut sich Kehrmann über die kurzfristige Unterstützung aus Kiel.

"Ein Dankeschön möchten wir auch an den THW richten, der dem kurzfristigen Wechsel von Connar keine Steine in den Weg gelegt hat", betont Zereike.

Von Lemgo nach Kiel

2013 gewann Battermann noch mit der E-Jugend von Handball Bad Salzuflen die Kreismeisterschaft und den Kreispokal. Zehn Jahre später feierte er im Norden beim THW Kiel sein erstes Champions League-Tor und wurde von THW-Trainer Filip Jicha auch in der Handball-Bundesliga eingesetzt.

Mittlerweile hat der Junioren-Nationalspieler, welcher mit der deutschen U-19-Nationalmannschaft im vergangenen Sommer bei der EM in Montenegro Bronze gewann, seinen ersten Profivertrag in Kiel unterzeichnet und geht mit einem Doppelspielrecht für den TSV Altenholz in der 3. Liga auf Torejagd. Dort zählte der wurfgewaltige Rechtshänder mit 83 Toren in 14 Spielen zu den ligaweiten Toptorschützen (Platz 6).