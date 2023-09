Bastians-Rückkehr ergibt Luxusproblem für Dabrowski

Rot-Weiss Essen ist mit einer stabilen Defensive in der Drittliga-Tabelle geklettert. Und nun steht auch noch ein weiterer routinierter Abwehrspieler wieder bereit.

Wegen der akuten Rasenprobleme im Essener Stadion an der Hafenstraße hatte sich Felix Bastians früh in dieser Saison verletzt. Nach dem 1:1 gegen Erzgebirge Aue am 20. August kam der RWE-Kapitän nicht mehr zum Einsatz, beim 0:0 jüngst in Regensburg stand der 35-jährige Ex-Bochumer immerhin schon wieder im Spieltagsaufgebot.

Das "Problem" an der Sache: Die Essener agierten in der Defensive auch ohne ihren erfahrenen Abwehrmann (92 BL-, 116 2.BL-Spiele) ausgesprochen - und nun hat RWE-Trainer Christoph Dabrowski ein Luxusproblem.

"Knifflige Entscheidung"

Denn die Innenverteidigung mit José-Enrique Rios Alonso und Felix Götze spielte zuletzt viermal zu null, sodass Essen in der Tabelle zuletzt bis auf Rang neun klettern konnte. Dabrowski spricht von einer "kniffligen Entscheidung", betont aber Bastians' Bedeutung: "Er ist ein wichtiger Stabilisator." Nach der Leistung beim Jahn freilich hat der Trainer keinen Grund, für das Duell am Sonntag beim Überraschungsdritten SSV Ulm 1846 Fußball etwas zu ändern.

Verzichten muss RWE indes auf Abwehrspieler Ekin Celebi (23, noch ohne Einsatz in dieser Saison), der am Freitag an der Leiste operiert wird.

Darüber hinaus fehlen ohnehin die Langzeitverletzten Thomas Eisfeld (Teilriss der Syndesmose), Nils Florian Kaiser (Aufbautraining nach Innenbandanriss im Knie) und Fabian Rüth nach Kreuzbandriss.