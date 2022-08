'Bassinho' und 'plaplup' verlassen Hoffenheim

Jan-Luca 'Bassinho' Baß und Marcel 'plaplup' Schwarz verlassen Hoffenheim. Auch Teammanager Lukas King wird sich zukünftig anderen beruflichen Aufgabenfeldern widmen.

Seit Gründung der eSport-Abteilung im Jahr 2020 spielten Jan-Luca 'Bassinho' Baß und Marcel 'plaplup' Schwarz für die TSG. Mit Baß schaffte Hoffenheim bereits im Jahr 2021 den Sprung in die Finalrunde der Virtual Bundesliga Club Championship (VBL CC). Zur Rückrunde der vergangenen Saison kam dann zumeist das Duo aus Fabrice 'whiteezz05' Weiß und Lukas 'Lukas_1004' Seiler zum Einsatz.

Ende 2021 gewann Bass die kicker eSport Grind Week - setzte sich damit gegen einen Pool aus 465 weiteren Spieler durch. Zudem qualifizierte er sich für das VBL Grand Final, wo er im Viertelfinale gegen den späteren Deutschen Meister Dylan 'DullenMIKE' Neuhausen auf der Xbox den Kürzeren zog.

Schwarz "half jüngeren Kollegen in diversen Situationen weiter"

Schwarz kam in der Debutsaison der TSG vorwiegend als Trainer zum Einsatz. "Sein FIFA-Verständnis und seine ruhige, bedachte Art halfen den jüngeren Kollegen in diversen Situationen weiter", so die eSport-Abteilung der Hoffenheimer.

Team-Manager Lukas King war hauptsächlich "für die Entwicklung auf und abseits des virtuellen Rasens" verantwortlich, und "trieb Innovationen voran". Er werde sich in Zukunft anderen beruflichen Aufgabenfeldern widmen.

Wohin es Hoffenheims Baß und Schwarz ziehen wird, ist bisher nicht bekannt. Neuigkeiten zu Kaderplanung der TSG sollen "schon bald" folgen.