Basketballerinnen spielen für Olympia-Tickets

Die deutschen Basketballer haben ihre Eintrittskarte für die Olympischen Spiele schon sicher. Jetzt wollen die Basketballerinnen das auch schaffen.

Für die Fahrt zu den Olympischen Spielen in Frankreichs Hauptstadt Paris müssen die deutschen Basketball-Frauen in den nächsten Tagen in Brasilien beim Qualifikationsturnier sorgen. Nur wenn sie dort genügend Punkte sammeln, dürfen sie im Sommer um Medaillen mitspielen. Als Erstes treffen die Basketballerinnen am Donnerstag auf das Team aus Serbien. danach geht es gegen Australien und Brasilien. Platz drei in der Vierer-Gruppe reicht für die Teilnahme.

"Es wird eine krasse Erfahrung"

Eine der wichtigsten Spielerinnen im deutschen Team ist Satou Sabally. Sie wird zu den besten Spielerinnen weltweit gezählt. Reportern sagte sie vor Beginn des Turniers: Für sie sei es immer ein großer Traum gewesen, sich für Olympia zu qualifizieren. "Es wird eine krasse Erfahrung. Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung." Sabally spielt in den USA in der Liga WNBA für die Dallas Wings.