Basketballerin im EM-Interview: "Ich gehe Gegnerinnen gerne auf die Nerven"

Seit sie fünf Jahre alt ist, spielt Leonie Fiebich Basketball. Nun tritt sie mit der deutschen Mannschaft ab Donnerstag bei der Europameisterschaft an. Ihren Gegenspielerinnen will sie auch mal auf die Nerven gehen.

Wie sind Sie zum Basketball gekommen?



"Ich habe eine Basketball-Familie. Mein Papa war in meinem Heimatverein Landsberg Trainer, Vorsitzender im Verein, Schiedsrichter und hat auch selber gespielt. Dadurch waren mein Bruder und ich, seit wir klein waren, mit in der Halle. Ich habe mit fünf angefangen, Basketball zu spielen."

Später haben Sie in Frankreich gespielt, jetzt bei einem Verein in Spanien. Wie ist das, für den Sport immer wieder umzuziehen?

"Das ist schon schwierig. Vor allem, weil ich ein totaler Familienmensch bin. Ich sehe meine Familie jetzt nur drei, viermal im Jahr und auch nur kurz. Freundschaften sind schwer zu halten und man verpasst viele Familien-Events. Aber es ist trotzdem eine total coole Erfahrung. Ich habe mit meinen Eltern den Deal, dass wir Weihnachten da feiern, wo ich bin. Das ist ganz cool."

Sie sind Flügelspielerin in der Nationalmannschaft. Welche Aufgaben haben Sie auf dieser Position?

"Ich werfe zum Beispiel relativ viele Dreier und versuche, viel zu passen und meine Mitspielerinnen in guten Positionen zu finden. Was ich auch mag, ist verteidigen. Ich gehe meinen Gegenspielerinnen gerne auf die Nerven. Ich mag das, wenn mein Gegner dann so richtig frustriert ist und vielleicht daneben wirft, das motiviert mich."



Haben Sie Tipps für Mädchen, die Basketball spielen wollen?

"Bloß nicht aufhören, nur weil es kein Mädels-Team gibt! In den Vereinen gibt es oft nicht genug Mädchen, das war bei mir auch so. Ich habe dann einfach bei den Jungs mitgespielt und das hat mir total weitergeholfen, mich durchzusetzen."



Wie blicken Sie auf die EM? Gibt es etwas, worauf Sie sich besonders freuen?

"Ich freue mich einfach darauf, dass es jetzt losgeht. Wir fiebern da total drauf hin und wir haben es uns echt verdient, dabei zu sein. Für uns geht es auch darum, zu zeigen, dass wir da hingehören unter die besten Teams in Europa. Aber wir haben keinen Druck, und am Ende geht es einfach darum, es zu genießen und Spaß zu haben."