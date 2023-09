Basketball-Weltrangliste: USA stoßen Spanien vom Thron - Deutschland springt weit nach oben

Ein Weltmeistertitel mit zwei weiteren Folgen: Auch in der Basketball-Weltrangliste gehört Deutschland neuerdings zu den absoluten Top-Nationen - und darf deshalb im ZDF auf die Torwand schießen.

Erstmals Weltmeister: Die DBB-Auswahl beim Empfang in Frankfurt am Main. IMAGO/greatif

Gleich drei Nationen finden sich nach der WM in Fernost neu in den Top 10 der Basketball-Weltrangliste, die nun nicht mehr von Spanien, sondern vom WM-Vierten USA angeführt wird. Weltmeister Deutschland machte einen Satz von Platz elf auf Rang drei und damit um acht Plätze. Erstmals zählt der Deutsche Basketball-Bund mit seiner Männer-Nationalmannschaft damit zu den Top 3 im globalen Basketball - was diese Rangliste betrifft zumindest.

Noch größere Sprünge verzeichneten Kanada und Überraschungsteam Lettland. Die Nordamerikaner schossen durch ihren Bronzerang um neun Ränge hoch von 15 auf 6, die am Ende fünftplatzierten Letten, die Deutschland am Rande einer Niederlage hatten, gar um 22 Plätze von 30 auf 8.

Griechen rutschen aus den Top 10 - Südsudan lässt aufhorchen

Vize-Weltmeister Serbien verbesserte sich um eins auf fünf, während die enttäuschenden Franzosen (minus 4 auf Platz 9) und Slowenen (minus 4 auf 11) abrutschten. Auch Griechenland (minus 5 auf 14) zählt zu den Verlierern des Turniers und nicht mehr zu den Top 10.

Blickt man etwas weiter nach unten im Ranking der FIBA, entdeckt man noch einen weiteren großen Gewinner: Der Südsudan war erstmals dabei, landete Siege über China, die gastgebenden Philippinen und Angola - zur Belohnung gab es einen großen Satz in der Weltrangliste um gleich 32 Plätze hoch auf den 31. Rang.

Weltmeister zu Gast im "Sportstudio"

Die Weltmeister sind unterdessen am Wochenende abermals im deutschen Fernsehen zu sehen. Das "Aktuelle Sportstudio" begrüßt durch Moderator Sven Voss Head Coach Gordon Herbert sowie die Spieler Isaac Bonga, Niels Giffey, Justus Hollatz, Johannes Thiemann, Kapitän Dennis Schröder, Johannes Voigtmann sowie Franz und Moritz Wagner im ZDF-Studio in Mainz. Sendebeginn ist am Samstagabend um 23.30 Uhr. Wer von den Weltmeistern auf die legendäre Torwand schießen darf, verriet der Sender in seiner Medienmitteilung nicht.