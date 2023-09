Basketball-Weltmeister sind "Die Besten 2023"

Deutschlands Spitzensportlerinnen und Spitzensportler haben per Wahl entschieden: Die deutschen Basketballer sind "Die Besten 2023".

Willkommen, Weltmeister: Das DBB-Team beim Empfang in Frankfurt am Main. IMAGO/greatif

Dieser Coup von Manila war nicht erwartet worden. Dementsprechend wurde die deutsche Basketball-Nationalmannschaft nach ihrem WM-Triumph gefeiert - und erhält nun noch eine weitere Auszeichnung obendrauf.

Denn Deutschlands Spitzensportlerinnen und Spitzensportler haben das DBB-Team in ihrer Wahl gekürt - die Korbjäger um Dennis Schröder und Franz Wagner sind "Die Besten 2023". Vor vier gleichauf platzierten Zweiten: der Schwimmerin Leonie Beck, der Sportgymnastin Darja Varfolomeev, dem Ruderer Oliver Zeidler und der Hockey-Nationalmannschaft der Herren.

Im ersten Wahlgang hatte eine Jury bestehend aus den Athletenvertreterinnen und -vertretern der nationalen Sportfachverbände aus über 100 Athletinnen und Athleten und Mannschaften die fünf Nominierten identifiziert. Im zweiten Wahlgang stimmten alle 4000 von der Sporthilfe geförderten Athletinnen und Athletinnen online über das Quintett ab.

Ausgezeichnet als "Die Besten 2023" wurde das siegreiche Basketball-Team bei der feierlichen Abschluss-Gala des "Sporthilfe Club der Besten 2023" im Aldiana Club Calabria in Italien.

Voigtmann freut sich schon auf 2024

Deutschlands Co-Kapitän Johannes Voigtmann war bei der Abschlussgala live aus Mailand zugeschaltet und zeigte sich sichtlich berührt: "Die Auszeichnung als 'Die Besten 2023' ist für uns eine riesige Ehre, weil sie von denen kommt, die selbst extrem erfolgreich sind und am besten wissen, was unser Weltmeistertitel bedeutet. Deshalb gratulieren wir von Herzen auch allen anderen vier Weltmeister*innen, die neben uns zur Wahl standen", sagte Voigtmann - und äußerte bereits Vorfreude auf die Veranstaltung im kommenden Olympia-Jahr.

Weil viele Basketball-Weltmeister bereits wieder in ihren Klubs auf Korbjagd gehen, konnten sie in Kalabrien nicht mit dabei sein. Insgesamt waren jedoch rund 100 deutsche Spitzensportlerinnen und Spitzensportler aus Sommer- und Wintersport in Italien anwesend.