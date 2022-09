Basketball-Rausch in der Hauptstadt: "Heute war Berlin da"

Der historische Sieg der deutschen Basketballer gegen Griechenland fand in toller Atmosphäre statt - der Schulterschluss zwischen Fans und Spielern ist damit auch in der Hauptstadt gelungen.

Von der Basketball-EM in Berlin berichtet Frederik Paulus

Noch beim ersten Spiel in Berlin, dem am Ende nochmal spannenden 85:79-Sieg gegen Montenegro, hatten die deutschen Nationalspieler mit der Stimmung in der Hauptstadt ein bisschen gefremdelt. Einige leere Ränge und eine lethargische Atmosphäre in der zweiten Hälfte, die sich der Darbietung auf dem Parkett anglich, hatten für eine gewisse Katerstimmung nach der rauschhaften Vorrunde in Köln gesorgt.

Was sich jedoch am Dienstag im Viertelfinale gegen Griechenland ereignete, entschädigte Mannschaft und Fans für den müden ersten Auftritt. Beim 107:96-Sieg gegen den Turnierfavoriten präsentierte sich das Berliner Publikum von seiner besten Seite. Die Arena war ausverkauft, die gute Stimmung tausender Griechen konterten die deutschen Anhänger mit Euphorie und Anfeuerungen.

"Heute war Berlin da und hat uns getragen. Es war ein sehr, sehr tolles Basketball-Spiel", lobte Jonas Wohlfarth-Bottermann. "Auf jeden Fall macht diese Unterstützung, diese Energie, einen Unterschied", bestätigte Maodo Lo, der beim deutschen Meister Alba Berlin unter Vertrag steht.

Besonders war das Spiel für Franz Wagner, der 19 Punkte auflegte und fünf seiner sieben Dreier-Versuche versenkte. Der Rückkehr in seine Geburtsstadt hatte der 21-Jährige schon vor dem Turnier und während der Vorrunde entgegengefiebert. "Relativ weit oben" stufte er das Spiel in seinen persönlichen Highlights ein. "Mit der Nationalmannschaft, in meiner Heimatstadt ... wir haben super gespielt als Team."