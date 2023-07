Basketball-Nationalspieler Obst schielt auf WM-Medaille

Am 25. August startet die Basketball-WM in Japan, Indonesien und auf den Philippinen. Dort will das deutsche Team laut Nationalspieler Andreas Obst nach der erfolgreichen Heim-EM 2022 erneut nach den Medaillen greifen.

Hohe Ziele: Nationalspieler Andreas Obst peilt mit dem DBB-Team bei der Basketball-WM im Sommer die nächste Medaille an. IMAGO/Sven Simon