Basketball-Nationalspieler Krämer wechselt nach Spanien

Der deutsche Basketball-Nationalspieler David Krämer wechselt nach zwei Jahren bei den Löwen Braunschweig in die spanische Liga. Das teilten die Niedersachsen am Donnerstag mit.

Offiziell ist sein neuer Club noch nicht bekannt, doch nach Informationen der "Braunschweiger Zeitung" wird der 26 Jahre alte Guard zu Fundacion CB Granada gehen. "Am liebsten würde ich in die NBA oder die Euroleague wechseln. Aber ich muss schauen, was ein guter realistischer Schritt für mich ist", sagte Krämer der Zeitung. "Es bringt mir nichts, zu einem großen Namen zu wechseln und dann nicht viel zu spielen." Die spanische Liga gilt als eine der stärksten in Europa.

"Nächster Schritt in meiner Karriere"

Der in der Slowakei geborene und in Österreich aufgewachsene Profi kam 2021 als Ersatzmann von Bayern München nach Braunschweig und steigerte sich dort zum punktbesten deutschen Spieler der vergangenen Bundesliga-Hauptrunde.

"Für mich ist jetzt der Moment gekommen, den nächsten Schritt in meiner Karriere zu gehen, weshalb ich mich zu einem Wechsel entschlossen habe", sagte Krämer. "Es ist aber keine Entscheidung gegen Braunschweig, sondern für eine neue Herausforderung, die ich jetzt annehmen muss."