Basketball-Europameister Dragic wechselt zu den Brooklyn Nets

Die Brooklyn Nets haben nochmals auf den Abgang von James Harden reagiert und sich auf der Guard-Position verstärkt. Free Agent Goran Dragic heuert an.

Basketball-Europameister Goran Dragic schließt sich für den Rest der Saison in der nordamerikanischen Profiliga NBA den Brooklyn Nets an. Dies bestätigte sein Agent mehreren amerikanischen Medien. Der 35 Jahre alte Slowene, der bei der Europameisterschaft 2017 als wertvollster Spieler des Turniers ausgezeichnet wurde, spielte in der laufenden Saison bereits für die Toronto Raptors und die San Antonio Spurs.

Neben den Nets sollen auch weitere Titelanwärter wie die Golden State Warriors oder die Milwaukee Bucks an Dragic interessiert gewesen sein. In seinem neuen Team wird der Aufbauspieler mit Kevin Durant und Kyrie Irving zusammenspielen - und nicht auf James Harden treffen, der in einem Blockbuster-Trade nach Philadelphia geschickt wurde.

Veteran Dragic verbrachte die meisten Jahre seiner Karriere bei den Miami Heat, wo der clevere Aufbauspieler 2020 maßgeblich zum überraschenden Final-Einzug der Heat beitrug. In seinen knapp 14 Jahren in der Liga kommt der Slowene auf knapp 14 Punkte pro Spiel.