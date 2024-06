Basketball-Bundestrainer Gordon Herbert: "Ich war am Boden"

Weltmeister-Coach Gordon Herbert hat mit dem Autor Jonathan Sierck ein Buch geschrieben. In "Die Jungs gaben mir mein Leben zurück" erzählt der Kanadier erstmals von seiner depressiven Erkrankung. Der SID hat mit dem Basketball-Bundestrainer darüber gesprochen.

SID: "Gordon Herbert, bevor wir tiefer einsteigen: Wie haben die Jungs, also das Weltmeister-Team von 2023, Ihnen ihr Leben zurückgegeben?"

Gordon Herbert: "Jonathan hat sich den Titel nach unseren Interviews ausgedacht. Es ist einfach eine einzigartige Gruppe. Ich habe es oft gesagt: Es ging nicht um die Medaillen. Es ging um die Menschen. Diese Spieler und der Mitarbeiterstab haben mir gewissermaßen neues Leben geschenkt.

Damit meine ich nicht, ob du tatsächlich tot oder am Leben bist. Sondern, ob du dein Leben lebst oder dabei bist zu sterben. Ich glaube, zu einem bestimmten Grad ist viel in mir gestorben. Und jetzt fange ich an zu leben. Ich genieße es sehr, mit diesen Spielern Zeit zu verbringen. Als Trainer geben und geben und geben wir. Aber hier habe ich auch einiges von dem Team zurückbekommen."

SID: "Sie sprechen in dem Buch offen über Ihre mentalen Probleme. Warum war es Ihnen wichtig, dies öffentlich zu tun?"

Gordon Herbert: "Ich habe mich Jonathan gegenüber geöffnet. Und er hat mich gefragt, ob ich darüber im Buch sprechen möchte. In Europa wird das Thema noch unterschätzt, es wird nicht ausreichend thematisiert. Darum wollte ich darüber sprechen.

In Nordamerika ist das eine große Sache, es wird offener darüber gesprochen. Deshalb wollte ich mich öffnen. Viele Leute sehen Sportler als große, starke Menschen, denen es immer gut geht. Sie realisieren aber nicht, dass es da auch eine Kehrseite gibt."

SID: "Ihre Depression begann im Jahr 2010, nachdem Sie sich im Jahr zuvor bei einem Sturz an der Wirbelsäule verletzt hatten und seitdem von starken Schmerzen geplagt waren. Wann haben Sie zum ersten Mal gemerkt, dass es Ihnen nicht gut geht?"

Gordon Herbert: "Ich war 2010 als Trainer der Frankfurt Skyliners im Trainingslager in Tschechien. Ich wollte die Übungen planen, Entscheidungen treffen - und konnte es einfach nicht. Ich konnte nicht einmal einen Trainingsplan schreiben. Ich war am Boden.

Ich hatte Glück, dass Gunnar Wöbke, der Geschäftsführer, das auch gesehen hat. Er hat mir Hilfe besorgt, mich ins Krankenhaus gebracht. Ohne diese Hilfe wäre meine Trainerkarriere genau dort geendet. Manchmal merken wir es nicht, bis wir ganz unten sind. Ich konnte mich wirklich glücklich schätzen, dass ich bei den Skyliners war. Viele Sportteams hätten sich von mir getrennt."

SID: "Eine Depression kann sich von Person zu Person unterschiedlich anfühlen. Wie war es für Sie?

Gordon Herbert: "Wir haben als Trainer mit vielen Widerständen zu kämpfen. Ich dachte zuerst, es wären einfach die üblichen Hindernisse und Herausforderungen des Jobs. Als Sportler und Trainer kämpfen wir uns ständig durch, das sind wir so gewohnt.

Aber irgendwann konnte ich einfach nicht mehr kämpfen. Ich war tot. Ich habe es nicht kommen sehen. Es ist schwierig zu beschreiben, aber ich würde sagen, dass ich nie mehr an diesen Ort zurück möchte. Ich konnte nichts aufschreiben, ich konnte kein Meeting halten, kein Training leiten."

SID: "Als Kanadier sind Sie seit Kindertagen großer Eishockey-Fan. Ein tougher Sport, bei dem man keine Schwäche zeigen darf."

Gordon Herbert: "Das stimmt, man darf keine Schwäche zeigen. Ich habe früher Eishockey gespielt und bin ein bisschen mit der Mentalität aufgewachsen. Niemals aufgeben, einfach durchkämpfen, mit dem Kopf durch die Wand."

SID: "Erst 2016 nach einer weiteren Operation sind die Schmerzen weniger geworden. Was hat es gebraucht, damit Sie körperlich, aber auch seelisch heilen konnten?"

Gordon Herbert: "Ich hatte 2010 Probleme mit Stress und den Schmerzen. Ich habe mich selbst sehr unter Druck gesetzt, um erfolgreich zu sein. Danach war ich zwischen 2010 und 2016 immer wieder im Krankenhaus.

Und nach der angesprochenen OP drei Monate in einem Rehazentrum. Das hat mir wirklich geholfen. Vor allem mental. Zu der Zeit war ich schon auf dem Weg der Besserung. 2010/11 hatte ich Probleme. Danach habe ich verstanden, was ich da durchmache und habe mich darum gekümmert."

SID: "Sie schreiben, dass Sie sich irgendwann selbst nicht mehr gut leiden konnten. Sie hatten eine kurze Zündschnur, wurden schnell ungehalten. Hat dies Ihnen eventuell sogar langfristig geholfen, ein besserer Trainer zu werden, weil Sie gezwungen waren, sich zu ändern?"

Gordon Herbert: "Absolut. Zu dieser Zeit war ich oft sauer, habe viel herumgeschrien und geflucht. Als ich zu Hause in den Spiegel geschaut habe, hat mir nicht gefallen, was ich da gesehen habe.

Irgendwann hat dann die Selbstreflexion eingesetzt. Ich war mir bewusst, dass ich mich ändern muss. Ich spreche viel über Leadership, also Führung. Dabei geht es an erster Stelle um Authentizität. Bis zu einem gewissen Grad war ich damals nicht wirklich authentisch. Ich fühlte mich, als steckte ich nicht in meiner eigenen Haut."

SID: "Sie nennen Coaching in Ihrem Buch eine Art Droge, nach der man süchtig wird. Warum waren Sie dann zur davor ihre Karriere zu beenden, ehe Sie 2021 die deutsche Nationalmannschaft übernahmen?"

Gordon Herbert: "Ich war vom Umgang mit Spielern frustriert, auch vom System. Ich dachte: Jetzt ist Zeitpunkt gekommen, um aufzuhören. Dann kam plötzlich diese Gelegenheit. Und deswegen sage ich, dass diese Spieler mir neues Leben geschenkt haben. Jetzt fühle ich mich, als ob ich noch fünf Jahre weitermachen könnte. Ich würde gerne noch zwei Jahre mit einem Verein und zwei Jahre mit einem Nationalteam arbeiten."

SID: "Nun zu Olympia. Sie werden das Team nach Paris verlassen. Dabei hatten Sie noch ein Jahr Vertrag. Was ist der Grund?"

Gordon Herbert: "Meine erste Option war, bei der Nationalmannschaft zu bleiben. Ich war sehr interessiert daran, bis 2028 weiterzumachen und ein neues Team aufzubauen. Ich hatte ein tolles Gespräch mit Ingo Weiss und Armin Andres (Präsident und Vize des Deutschen Basketball Bundes/d. Red.).

Wir konnten uns nicht auf einen neuen Vertrag einigen. Ich glaube nicht, dass es Sinn macht, das Team für ein Jahr zu betreuen und dann zu gehen. Ein neuer Trainer wird ein neues Team aufbauen müssen. Und das dauert länger als ein Jahr. Ich brauche da eine Verpflichtung von drei Jahren."

SID: "Kann es für die Spieler auch eine Extramotivation sein, dass die Gruppe in dieser Form zum letzten Mal in Paris zusammenspielen wird?"

Gordon Herbert: "Ich glaube schon. Wir haben die Chance, deutsche Sportgeschichte zu schreiben. Drei Medaillen in drei Jahren. Wir hatten zwei tolle Jahre, den WM-Sieg im Vorjahr. Wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder sind mit dem, was wir erreicht haben, zufrieden und verfallen in Selbstgefälligkeit. Oder wir können auf dem aufbauen, was wir erreicht haben, und noch besser werden.

Das ist für mich und den Trainerstab die größte Herausforderung vor Olympia: Der psychologische Faktor. Das Mindset, mit dem wir die Sache angehen. Die Leute fragen mich immer wieder, ob wir jetzt mehr Druck haben. Ich sage immer: Die Last darf die Lust an der Reise nicht übersteigen."