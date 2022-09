Basketball-Boom dank Bronze? "Es waren richtige Schritte dabei"

Die Bronze-Medaille bei der Basketball-EM nährt die Hoffnungen im deutschen Basketball, einen neuen Boom auszulösen.

Von der Basketball-EM in Berlin berichtet Frederik Paulus

Immer wieder hadern Klubs, Verantwortliche, Spieler, aber auch Fans und Beobachter mit dem Nischen-Dasein, das der deutsche Basketball meistens hat. Da wecken das Abschneiden bei der Heim-EM und die erste Medaille seit 2005 mal wieder die Hoffnungen auf einen Boom. "Ich hoffe es", sagte Maodo Lo. "Es waren richtige Schritte dabei, damit das passieren kann."

Mit ihrer Spielweise und mitreißenden Duellen mit Frankreich, Litauen oder Griechenland hat die DBB-Auswahl in diesem Jahr begeistert. "Es ist schön, dass wir so eine breite Aufmerksamkeit bekommen haben. Wir haben nicht nur von den Ergebnissen abgeliefert, sondern auch vom Spielstil und von der Energie", blickte Niels Giffey zurück. In der Vorrunde in Köln wurde ein Zuschauer-Rekord aufgestellt - und am Ende stieg sogar noch RTL ein, um die letzten drei Partien der Deutschen ins lineare Fernsehen zu bringen. "Ich glaube, dass die Spiele im Free-TV gelaufen sind, hat schon was gebracht", betonte der Berliner.

Wir repräsentieren in der NBA und Euroleague den deutschen Basketball. Dennis Schröder

Doch wie nachhaltig ist die Begeisterung, wie lange hält das Interesse am Basketball an? Die Nationalmannschaft verliert aufgrund der schwierigen Terminkonstellationen im Welt-Basketball erstmal an Attraktivität, die besten Spieler aus NBA und Euroleague dürften erst wieder im kommenden Sommer das DBB-Trikot tragen - ein leidiges Thema seit Jahren. Dennis Schröder, der zu den L.A. Lakers zurückkehrt und in diesem Sommer eine tragende Rolle einnahm, sieht deshalb sich und seine Teamkollegen in der Pflicht, außerhalb des Nationalteams: "Wir repräsentieren in der NBA und Euroleague den deutschen Basketball."

"Erstens: Fußball. Zweitens: Fußball. Drittens: Fußball"

Eine bessere Ausgangslage für die Zukunft als noch vor vier Wochen sieht jedenfalls DBB-Präsident Ingo Weiss. "In Deutschland haben wir eine Regel. Erstens: Fußball. Zweitens: Fußball. Drittens: Fußball. Viertens: Fußball", sagte er auf der Abschlusskonferenz der EM in Berlin. "Ich führe das mal nicht fort. Aber wenn wir über Plätze ab Rang zehn sprechen, sind wir immer im Wettkampf mit Handball, Volleyball und Eishockey."

Der Funktionär erinnerte an den bislang einzigen Titel, den eine deutsche Mannschaft gewonnen hat, die EM 1993 im eigenen Land. Damals war - auch angeheizt vom US-amerikanischen Dream Team - ein Basketball-Hype entstanden, aber auch schnell wieder abgeflaut. "Wir haben den Fehler 1993 gemacht, als wir Europameister wurden und haben daraus gelernt. Jetzt sind wir gut vorbereitet", so Weiss.