Basketball bei Olympia: Modus und Spielplan erklärt

Das Feld für das Olympische Basketballturnier der Männer steht. In vier Qualifikations-Turnieren wurden die letzten vier Tickets vergeben, nun ist auch der letzte Gegner für Weltmeister Deutschland bekannt. Wir zeigen alle Gruppen und erklären den Modus.

Die Vorrunde wird nicht in Paris, sondern in Lille im Stade Pierre-Mauroy ausgetragen. Erst in der K.o.-Runde reisen schließlich die qualifizierten Teams in die französische Hauptstadt. Gespielt wird zwischen dem 27. Juli und dem 10. August.

Vorzeitig qualifiziert waren Gastgeber Frankreich, dazu wurden sieben Tickets während der Weltmeisterschaft 2023 an Deutschland, Serbien, USA, Kanada, Japan, Südsudan sowie Australien vergeben. In den Qualifikationsturnieren setzten sich zudem Spanien, Brasilien, Griechenland sowie Puerto Rico durch.

Diese zwölf Mannschaften spielen nun in drei Gruppen die acht Teilnehmer für das Viertelfinale aus:

Olympia 2024: Die Gruppen bei den Männern

Gruppe A Gruppe B Gruppe C Australien Frankreich Serbien Griechenland Deutschland Südsudan Kanada Japan Puerto Rico Spanien Brasilien USA

Basketball bei Olympia 2024: So funktioniert der Modus

In jeder Gruppe absolvieren die Teams je drei Spiele innerhalb ihrer Staffel. Die besten beiden Mannschaften jeder Gruppe qualifizieren sich für das Viertelfinale, dazu kommen auch zwei der drei besten Gruppendritten weiter.

Danach folgt eine Auslosung, um die Paarungen für das Viertelfinale zu bestimmen. Anhand der Ergebnisse in der Gruppenphase werden die beiden besten Teams in Pot D platziert. Das dritt- und viertbeste Team kommt in Pot E, in Pot F kommen die fünf- und sechstbesten Mannschaften und in Pot G die verbleibenden beiden Teams. Danach folgt die Auslosung, bei der Teams aus Pot D nur auf Mannschaften aus Pot G treffen können.

Gleiches passiert mit den Pots E und F. Es ist zudem ausgeschlossen, dass Teams aus der gleichen Gruppe im Viertelfinale aufeinandertreffen. Dazu können die beiden Teams aus Pot D nicht im Halbfinale gegeneinander spielen.

Basketball bei Olympia 2024: Der Spielplan

27. Juli

11 Uhr: Australien vs. Spanien (Gruppe A)

13.30 Uhr: Deutschland vs. Japan (Gruppe B)

17.15 Uhr: Frankreich vs. Brasilien (Gruppe B)

21 Uhr: Griechenland vs. Kanada (Gruppe A)

28. Juli

11 Uhr: Südsudan vs. Puerto Rico (Gruppe C)

17.15 Uhr: Serbien vs. USA (Gruppe C)

30. Juli

11 Uhr: Spanien vs. Griechenland (Gruppe A)

13.30 Uhr: Kanada vs. Australien (Gruppe A)

17.15 Uhr: Japan vs. Frankreich (Gruppe B)

21 Uhr: Brasilien vs. Deutschland (Gruppe B)

31. Juli

17.15 Uhr: Puerto Rico vs. Serbien (Gruppe C)

21 Uhr: USA vs. Südsudan (Gruppe C)

2. August

11 Uhr: Japan vs. Brasilien (Gruppe B)

13.30 Uhr: Australien vs. Griechenland (Gruppe A)

17.15 Uhr: Kanada vs. Spanien (Gruppe A)

21 Uhr: Frankreich vs. Deutschland (Gruppe B)

3. August

17.15 Uhr: Puerto Rico vs. USA (Gruppe C)

21 Uhr: Serbien vs. Südsudan (Gruppe C)

6. August

Viertelfinale (Termine stehen noch nicht fest)

8. August

Halbfinale (Termine stehen noch nicht fest)

10. August

11.30 Uhr: Spiel um Bronze

21.30 Uhr: Spiel um Gold