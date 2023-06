"Basics fehlen in allen Bereichen": Voss-Tecklenburg zieht ernüchterndes Fazit

Exakt einen Monat vor Deutschlands Auftaktspiel bei der Weltmeisterschaft gegen Marokko haben die DFB-Frauen einen zähen Arbeitssieg im vorletzten Test gegen Vietnam eingefahren. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg bemängelte im Anschluss fehlende Basics.

Ohne einige Stammspielerinnen tat sich die deutsche Nationalmannschaft im Offenbacher Stadion am Bieberer Berg nach dem frühen Treffer von Paulina Krumbiegel schwer. Nur mühsam erarbeitete sich die DFB-Elf klare Torchancen gegen leidenschaftliche Vietnamesinnen, die dem Vize-Europameister über 90 Minuten hinweg Paroli boten und sich am Ende sogar noch über den mehr als verdienten Anschlusstreffer zum 1:2 freuen durften.

Freigang ärgert sich über Gegentreffer - und freut sich für Vietnam

Laura Freigang, die von Beginn an auf dem Feld stand, erklärte in der Mixed Zone, dass "das Gegentor natürlich sehr ärgert", sah dieses in einem anderen Zusammenhang aber auch positiv. "Wenn man die vietnamesischen Fans, die zahlreich gekommen sind, sieht, dann freue ich mich schon, dass sie am Ende nochmal ein kleines Erfolgserlebnis hatten", gab die Frankfurterin ehrlich zu und stellte fest, dass es "nicht überraschend" gewesen sei, "dass einer reingegangen ist". Hatte Vietnam im Vorfeld doch schon mehrere Hochkaräter vergeben.

Schwimmend ging sie direkt über in die Analyse und stellte bei der Fehlersuche fest, dass es nicht passieren dürfe, "dass wir da so offen sind". Im selben Atemzug bekräftigte die 25-jährige Offensivspielerin aber auch, dass die Mannschaft wissen würde, wie das Ergebnis einzuordnen ist. Standen doch wichtige Stützen wie DFB-Kapitänin Alexandra Popp und der gesamte Bayern-Block, der erst am Freitag zum Kreis der Nationalmannschaft stieß, entweder nicht auf dem Platz oder gar nicht im Kader.

Trotzdem müssen Fehler wie sie der DFB-Auswahl vor allem im zweiten Durchgang unterliefen, schnellstmöglich abgestellt werden. "Wir waren beim letzten Pass zu oft ungeduldig", resümierte Freigang.

Das ist nicht unser Anspruch. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg nach dem knappen 2:1-Sieg über Vietnam

Härtere Worte fand Bundestrainerin Voss-Tecklenburg, die am Mikrofon des "ZDF" erklärte, dass "wir vielleicht bei 40 Prozent sind", gleichzeitig aber auch auf nur drei Platzeinheiten verwies, die die Nationalelf bis dato absolvierte. "Das ist nicht unser Anspruch. Basics fehlen in vielen Bereichen, das ist nicht die Idee, wie wir Fußball spielen wollen", musste die 55-Jährige feststellen. "Wir hatten keinen Zugriff."

Voss-Tecklenburg sieht "in allen Bereichen" Verbesserungsbedarf

Für Voss-Tecklenburg ist klar, dass es noch "in allen Bereichen ganz viel zu arbeiten" gibt. Dafür hat die Nationalmannschaft noch genau einen Monat Zeit, ehe das erste Vorrundenspiel der Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland gegen Marokko ansteht (24. Juli, 10.30 Uhr). Auch Freigang weiß, "dass wir bei der Weltmeisterschaft mit 100 Prozent ankommen müssen".

Bevor der DFB-Tross am 11. Juli gen Australien reist, bestreitet er vier Tage früher im Fürther Sportpark Ronhof noch einen letzten Test gegen Sambia (7. Juli, 20.30 Uhr), das genauso wie Vietnam an der WM teilnehmen wird. Dann wird die Anfangsformation wohl auf einigen Positionen Änderungen mit sich bringen.