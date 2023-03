Schnellster Europacup-Hattrick aller Zeiten: Orban ballert Gent ins Viertelfinale

Mit einem historischen Hattrick hat Gift Emmanuel Orban der KAA Gent zum Einzug in das Conference-League-Viertelfinale verholfen. In drei Minuten und 25 Sekunden traf er dreifach. Nur drei Tage zuvor erzielte er einen Viererpack.

Die KAA Gent hat sich im vorgezogenen Achtelfinal-Rückspiel gegen Istanbul Basaksehir das Ticket für das Viertelfinale gesichert. Nach einem 1:1 im Hinspiel gab es im Rückspiel einen 4:1-Auswärtserfolg für das Team von Hein Vanhaezebrouck. Youngster Gift Emmanuel Orban schrieb Geschichte.

Der Stürmer entschied die Partie quasi im Alleingang - und das in Rekordzeit. In der 31. Minute war er erstmals zur Stelle und traf aus der Distanz perfekt in den Winkel. Wenige Sekunden später drückte er den Ball zum 2:0 über die Linie (32.). Auch der dritte Treffer, ein Nachschuss, nachdem Babacan seinen ersten Versuch noch entschärfen konnte, ließ nicht lang auf sich warten (34.).

Orban entscheidet das Spiel in 3 Minuten und 25 Sekunden

In nur drei Minuten und 25 Sekunden stellte der 20-Jährige von 0:0 auf 3:0. Einen solchen Hattrick hat es in der Europapokal-Geschichte noch nie gegeben. Der Treffer von Cuypers zum 4:0 und Januzajs Anschlusstreffer kurz vor Schluss (88.) wurden zur Nebensache.

Orban löst mit seinem Blitz-Hattrick keinen geringeren als Mohamed Salah ab. Der Ägypter traf in der Champions-League-Gruppenphase beim 7:1 seines FC Liverpool gegen die Glasgow Rangers (12. Oktober 2022) in sechs Minuten und zwölf Sekunden dreifach und hielt damit den bisherigen Rekord für den schnellsten Hattrick im Europapokal.

In der Europa League heißt der Rekordhalter Patson Daka von Leicester City. Er brauchte beim 4:3-Sieg über Spartak Moskau (20. Oktober 2021) neun Minuten und 34 Sekunden für seine drei Treffer.

Gent überwies im Januar 3,3 Millionen Euro

Diese Zeiten stellt der Nigerianer, Jahrgang 2002, locker in den Schatten. Orban wechselte erst im Januar nach Belgien. Zuvor lief er für Stabaek Fotball auf, denen er zum Aufstieg in die erste norwegische Liga verhalf. 24 Spiele, 19 Tore und sieben Vorlagen überzeugten Gent davon, 3,3 Millionen Euro für die Dienste des amtierenden Zweitliga-Torschützenkönigs Norwegens zu überweisen.

Seine Ablöse dürfte der 1,78-Meter-Mittelstürmer bereits wieder eingespielt haben. Schon in der Zwischenrunde erzielte Orban nach einer 0:1-Pleite gegen den Qarabag FK das entscheidende 1:0 und traf anschließend auch im Elfmeterschießen, das die Belgier für sich entschieden. Im Hinspiel gegen Basaksehir war er ebenfalls für den einzigen Gent-Treffer verantwortlich.

Drei Tage vor dem Rekord-Hattrick traf Orban vier Mal

Und auch in der Liga ist die neue Nummer 20 bereits voll eingeschlagen. Drei Tage vor seinem Rekord-Hattrick, beim 6:2-Sieg über Zulte Waregem, erzielte Orban sogar vier Tore inklusive eines Hattricks. Für diesen brauchte er allerdings etwa 15 Minuten. Insgesamt kommt er für Gent in seinen ersten neun Einsätzen bereits auf zwölf Tore.

Am Sonntag (19.15 Uhr) geht die Torejagd für Orban weiter. Dann empfängt die KAA Gent, aktuell auf Platz fünf der Jupiler Pro League, die KAS Eupen (15.). Für die Buffalos geht es in der Saison noch um den Einzug in die Championship-Play-offs, in denen die besten vier Mannschaften um den Titel kämpfen. Fünf Spieltage vor Schluss beträgt der Rückstand auf den Club Brügge auf Platz vier nur einen Punkt.