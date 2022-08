Barthel springt zweimal am Podest vorbei

Die deutschen Wasserspringer haben zum Abschluss der EM-Wettbewerbe in Rom nicht in den Kampf um die Medaillen eingreifen können. Daran konnte auch Timo Barthel nichts ändern.

Timo Barthel sprang am Sonntag in zwei Stunden gleich zweimal am Podest vorbei. Zunächst kam der 26-Jährige mit seinem neuen Synchronpartner Moritz Wesemann im Finale vom 3-m-Brett mit 341,61 Punkten auf Platz fünf. Gold ging an die Briten Anthony Harding/Jack Laugher.

Im Finale vom Zehn-Meter-Turm belegte Barthel dann mit 375,60 Zählern den siebten Platz. Den Vorkampf hatte Barthel noch als Bester abgeschlossen, beim Endkampf dann misslang dem Hallenser gleich der erste Sprung. Die Chancen auf einen Platz am Podest waren damit dahin, auch wenn ihm die anschließenden Sprünge gut gelangen.

Teamkollege Jaden Eikermann holte mit 397,50 Punkten den sechsten Platz. Die letzte Goldmedaille der Springer in der italienischen Hauptstadt sicherte sich der Ukrainer Oleksij Sereda. Silber holte Noah Williams aus Großbritannien vor seinem Landsmann Ben Cutmore. Zu Bronze fehlten Eikermann mehr als 40 Punkte.



Die deutschen Springerinnen und Springer haben bei den Europameisterschaften insgesamt zweimal Gold und dreimal Bronze geholt.

Turmspringen 10 m

1. Alexej Sereda (Ukraine) 493,55 Pkt.; 2. Noah Williams (Großbritannien) 459,00; 3. Ben Cutmore (Großbritannien) 438,35; 4. Andreas Sargent Larsen (Italien) 417,20; 5. Jewgen Naumenko (Ukraine) 406,65; 6. Jaden Shiloh Eikermann Gregorchuk (Hamburg) 397,50; 7. Timo Barthel (Dresden) 375,60; 8. Robert Lukaszewicz (Polen) 344,25; 9. Eduard Cristian Timbretti Gugiu (Italien) 333,85; 10. Carlos Camacho del Hoyo (Spanien) 333,80

Männer, Synchronspringen 3 m

1. Anthony Harding/Jack Laugher (Großbritannien) 412,83 Pkt.; 2. Lorenzo Marsaglia/Giovanni Tocci (Italien) 387,51; 3. Olexandr Horschkowosow/Oleg Kolodi (Ukraine) 384,39; 4. Jonathan Suckow/Guillaume Dutoit (Schweiz) 367,83; 5. Timo Barthel/Moritz Wesemann (Dresden/Aachen) 341,61; 6. Theofilos Afthinos/Nikolaos Molwalis (Griechenland) 319,77; 7. Sandro Melikidse/Tornike Onikaschwili (Georgien) 312,45; 8. David Ekdahl/Elias Petersen (Schweden) 310,89