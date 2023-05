Bartels vor seinem letzten Heimspiel: "Was gibt es Geileres?"

Für Holstein Kiel geht es in den letzten beiden Partien in dieser Saison "nur" noch um den möglichst besten Tabellenplatz. Das Heimspiel gegen St. Pauli am Freitagabend schreibt aber in jedem Fall eine besondere Geschichte.

Platz 9 steht aktuell für die Störche zu Buche, mit 43 Punkten hat die KSV noch das siebtplatzierte Kaiserslautern (45) im Blick. Und es ist sicherlich das Ziel von Coach Marcel Rapp, im Tableau die noch zwei möglichen Plätze nach oben zu klettern, auch wenn er auf der Pressekonferenz zunächst Platz 8 als Zielsetzung benannte.

Partie ist bereits ausverkauft

Ein Puzzleteil für einen gelungenen Saisonabschluss steht am Freitagabend um 18.30 Uhr (LIVE! bei kicker) an, wenn unter Flutlicht vor ausverkauftem Haus und somit 15.034 Zuschauern der FC St. Pauli seine Visitenkarte beim letzten Heimspiel abgibt. Zehn Spieler wird der Verein vor dem Anpfiff verabschieden, unter anderem Kapitän Hauke Wahl (Ziel unbekannt) und auch Fin Bartels (Karriereende).

180 Minuten stehen für Holstein noch auf dem Programm, für Routinier Bartels werden es die letzten 180 Minuten seiner Laufbahn sein. "Unwirklich", fühlt sich das für den 36-jährigen Offensivspieler an, gibt er auf der vereinseigenen Website Einblick in seine Gefühlswelt. "Ich kann es noch gar nicht richtig realisieren."

Hier in Kiel hat alles vor fast 18 Jahren angefangen, hier hört es auf. Fin Bartels

Für den gebürtigen Kieler Bartels, der in der Rückrunde dieser Saison lange Zeit verletzt nur zusehen konnte, schließt sich nach einer langen Profi-Karriere ein Kreis. "Hier in Kiel hat alles vor fast 18 Jahren angefangen, hier hört es auf", denkt er gerne an seine Anfangszeit an der Förde in der Saison 2005/06 in der damals noch drittklassigen Regionalliga Nord zurück. In Bartels wuchs ein flinker Flügelspieler heran, der sich bei seinen weiteren Karrierestationen in der 2. Bundesliga sowie bei Werder Bremen in der Bundesliga etablieren sollte (2014/15 bis 2019/20).

Gänsehaut bei Hells Bells

Zum Bundesligaspieler war er schon 2007 in Rostock avanciert, auch 2010 schnupperte er bei seiner nächsten Station bei St. Pauli wie schon bei Hansa zunächst zumindest für eine Saison erneut Bundesliga-Luft. Doch auch nach dem Abstieg erlebte Bartels am Millerntor "eine traumhafte Zeit", sagt er mit Blick in den Rückspiegel. "Bei Hells Bells einzulaufen, hat mir jedes Mal Gänsehaut beschert."

Dass er in seinem letzten Heimspiel nun ausgerechnet noch einmal gegen seinen Ex-Klub auflaufen darf, kommentiert der eher zurückhaltende Bartels fast schon mit überschwänglicher Freude: "Was gibt es Geileres?", jubiliert der Routiner und ergänzt: "Beim Abschied von unseren Fans gegen St. Pauli spielen zu dürfen, ist einfach großartig. Ich freue mich sehr darauf. Und wer weiß, vielleicht darf ich noch einmal einen einnetzen. Das wäre natürlich ein Traum!"