Bartels und Wahl machen Schluss in Kiel

Am Saisonende verliert Holstein Kiel zwei Stammkräfte. Der eine sucht eine neue Herausforderung, der andere beendet seine Karriere.

Fin Bartels und Hauke Wahl verlassen am Ende dieser Spielzeit die Störche. Dies gab die KSV am heutigen Dienstag bekannt.

Wahl verlängert nicht

Innenverteidiger Wahl sucht eine neue Herausforderung und wird seinen am 30. Juni auslaufenden Vertrag in Kiel nicht verlängern. Der 28-Jährige spielte schon von 2013 bis 2015 an der Förde. Nach Stationen in Ingolstadt und Heidenheim kehrte er im Sommer 2018 nach Kiel zurück.

"Ich habe den Verantwortlichen vor Kurzem schweren Herzens mitgeteilt, dass ich mich dazu entschieden habe, meinen auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern", wird Wahl auf der Vereinswebsite zitiert, "nach langen Überlegungen habe ich unabhängig von wirtschaftlichen Aspekten oder konkreten Angeboten den Entschluss gefasst, mich nach nun fünf tollen Jahren noch einmal verändern zu wollen."

Wahl betont, dass dies "keine Entscheidung gegen Holstein Kiel oder für einen anderen Verein" sei, sondern "rein der Wunsch nach einer neuen Herausforderung".

Ich habe mein halbes Leben auf der Koppel verbracht. Fin Bartels

Bartels dagegen hängt seine Schuhe an den Nagel. Auch er trug gleich zweimal das Trikot der Kieler - von 2002 bis 2007 und seit 2020, als er von Werder Bremen kam.

"Ich habe mein halbes Leben auf der Koppel verbracht und nach reiflichen Überlegungen in der Winterpause entschieden, dass es an der Zeit ist, meine Karriere im Sommer zu beenden und mich neuen Aufgaben zu widmen", sagt der 36-Jährige gebürtige Kieler.

Bartels erklärt: "Ich hatte immer zwei Dinge im Kopf: Ich wollte selbstbestimmt entscheiden, wann für mich der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Und ich konnte mir meinen Traum erfüllen, dies hier in Kiel zu tun - da, wo alles für mich begonnen hat."

"Wir verlieren mit Hauke und Fin zwei Leistungsträger und Identifikationsfiguren"

"Wir hätten uns natürlich gewünscht, sowohl Hauke als auch Fin über den Sommer hinaus bei uns halten zu können", sagt Kiels Geschäftsführer Uwe Stöver, "können aber die Entscheidungen der beiden, die aus eigenem Antrieb gefallen sind, nachvollziehen. Wir verlieren mit Hauke und Fin zwei Leistungsträger und Identifikationsfiguren, die seit Jahren die sportliche Entwicklung des Vereins mitgeprägt haben."