Barry in München angekommen - Tuchel: "Endlich ein guter Trainer hier"

Thomas Tuchel darf sich auf seinen Wunsch-Assistenten freuen: Anthony Barry ist am Freitag an der Säbener Straße angekommen.

Mal wieder eine gute Nachricht für den FC Bayern, allen voran für Trainer Thomas Tuchel. Der 49-Jährige wird seinen Wunsch-Assistenten Anthony Barry bekommen, der am Freitag an der Säbener Straße in München angekommen ist. Vor allem bei Tuchel sorgte das auf der Spieltags-PK für gute Laune.

"Endlich ein guter Trainer hier", witzelte der Chefcoach. "Er ist natürlich alleinverantwortlich für das Ergebnis morgen." Vor dem Gastspiel an alter Wirkungsstätte in Mainz am Samstagnachmittag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) wurde Tuchel dann aber auch noch ernsthafter.

"Ich bin sehr glücklich. Wir haben hart und lange gekämpft und gewartet. Wir wollten ihn unbedingt dabei haben", so der Champions-League-Sieger von 2021 mit dem FC Chelsea. In London hatte Tuchel erstmals mit Barry zusammengearbeitet.

Barry ist ein Standard-Spezialist - und nicht nur für den FC Bayern zuständig

Was den 36 Jahre alten Engländer ausmacht? "Es ist das ganze Paket, Persönlichkeit, die Liebe zum Spiel und zum Beruf, die Leidenschaft", schwärmte Tuchel. "Und die Qualität und Energie in kleinsten Übungen und diese auch rüberzubringen an die Spieler. Auch die Qualität bei Standardsituationen, im Training und in der Präsentation war für mich bei Chelsea auf einem komplett neuen Level. Das habe ich bei Besprechungen so noch nicht gesehen und so klar, dass selbst ich verstehen und mir merken konnte, was wir bei Ecken und Freistößen machen. Es ist die Energie und Lust, im Training auf jedes Detail zu achten."

Auch wenn die offizielle Bestätigung des FC Bayern noch aussteht, ist der seit Wochen laufende Poker um den Co-Trainer damit beendet. Für die Abwerbung Barrys vom FC Chelsea wird der deutsche Rekordmeister eine Ablösesumme an die Blues zahlen müssen, auf die sich beide Vereine angeblich bereits geeinigt haben.

Barry wird Tuchels Trainerteam um Arno Michels und Zsolt Löw komplettieren, sich aber nicht nur auf den FC Bayern konzentrieren können. Er ist auch Teil des Trainerteams von Roberto Martinez bei der portugiesischen Nationalmannschaft.