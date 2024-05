Barreiro und Papela vor dem Abschied, Amiri lässt Mainz hoffen

Öffentliche Personaldebatten meidet Mainz 05 aktuell. Die gesamte Energie gilt dem Abstiegskampf, wo dem Klub noch ein Punkt zum Klassenerhalt fehlt. Doch bei Barreiro, Amiri und Papela zeichnet sich die Zukunft mehr oder weniger deutlich ab.

Dass 1:0-Torschütze Leandro Barreiro von den Fans in den Block gebeten wurde, war Sportdirektor Martin Schmidt nicht recht. Doch das überragende 3:0 gegen den Champions-League-Finalisten Borussia Dortmund ließ die Dämme brechen. Gemeinsam mit Nadiem Amiri bewegte sich Barreiro in den Q-Block, um per Mikrofon das Humba Täterä anzustimmen. "Eigentlich hätte kein Spieler auf den Zaun gehen sollen", stellte Schmidt etwas zerknirscht fest. Groß gefeiert werden soll bei Mainz 05 erst, wenn beim VfL Wolfsburg (Samstag, 15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) der Klassenverbleib perfekt gemacht wurde.

In der neuen Saison wird der 24-jährige Barreiro wohl nicht mehr zum Kader von Mainz 05 gehören. Nach acht Jahren am Bruchweg zieht es den luxemburgischen Nationalspieler mit portugiesischen Wurzeln zu Benfica Lissabon, wo er laut örtlichen Medien mit einem Fünfjahresvertrag ausgestattet werden soll. Der FSV will den Abgang nicht bestätigen, Schmidt sagt inzwischen immerhin, dass es "in Richtung Vereinswechsel geht".

Amiri wird mit VfB und Eintracht in Verbindung gebracht

Ganz andere Stimmungen sind zu vernehmen, was die Personalie Nadiem Amiri betrifft. Der Winterzugang, der entscheidend zur sportlichen Wende bei den 05ern beigetragen hat, wird mit dem VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt in Verbindung gebracht und könnte aufgrund einer Ausstiegsklausel den bis 2026 laufenden Erstligavertrag auflösen. Intern geht der FSV jedoch davon aus, dass die Identifikation und der Wohlfühlfaktor des ehemaligen Leverkusen-Reservisten beim FSV derart groß ist, dass er die neu gewonnene Rolle als Führungsspieler weiter ausüben möchte.

Keine Zukunft mehr am Bruchweg hat Merveille Papela, dessen Vertrag wie der von Barreiro ausläuft. Der 23-Jährige sucht nach elf überwiegend kürzeren Bundesligaeinsätzen in dieser Saison nach einer neuen Herausforderung. Das Eigengewächs war 2022/23 an den SV Sandhausen verliehen, wo sich die Weiterentwicklung auch wegen einer Verletzung sehr überschaubar darstellte.