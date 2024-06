Barreiro-Nachfolger: Mainz streckt die Fühler nach Sano aus

Laut japanischen Medien habe Mainz 05 ein Angebot für Kaishu Sano von Kashima Antlers abgegeben. An der Reaktion von 05-Sportvorstand Christian Heidel lässt sich ablesen, dass der Bundesligist den 23-Jährigen als Nachfolger für Leandro Barreiro im Auge hat.

"Wir kennen den Spieler. Mehr gibt es derzeit dazu noch nicht zu sagen", erklärte Heidel am Montag auf kicker-Nachfrage. Der 23-jährige Kaishu Sano besitzt beim derzeitigen Tabellenzweiten der J-League ein Arbeitspapier bis 31. Januar 2025 und wäre gut ein halbes Jahr vor Vertragsende für eine Ablöse von rund einer Million Euro zu bekommen. Laut japanischen Medienberichten, unter anderem der als seriös einzustufenden Hochi news, soll Mainz bereits ein Angebot abgegeben haben, was 05-Chef Heidel weder bestätigen noch dementieren möchte.

Im Winter hatte sich Werder Bremen für den Nationalspieler interessiert, konnte aber mit dessen Klub keine Einigung erzielen. In Mainz könnte Sano die Lücke schließen, die Leandro Barreiro auf der Sechser-Position hinterlässt, der nach ausgelaufenem Vertrag ablösefrei zu Benfica Lissabon wechselt. Zu Beginn der Sommerpause hatten die 05er angekündigt, für diese Position nach einem neuen Spieler zu suchen, weil sie sich durch Dominik Kohr, Nadiem Amiri und Tom Krauß nicht ausreichend aufgestellt fühlen und auch noch einen anderen Spielertypen in der Mannschaft haben wollen.

Hoffnung auf den Verbleib von Gruda und van den Berg

Sportvorstand Heidel gibt sich optimistisch, was den Verbleib von Brajan Gruda und Sepp van den Berg in Mainz betrifft. Ausnahmetalent Gruda (20) steht bei zahlreichen Top-Vereinen auf dem Zettel. "Es gibt von uns kein Preisschild, weil wir den Spieler nicht abgeben wollen. Wir sind mit keinem Klub in irgendwelchen Verhandlungen. Brajan Gruda hat noch einen Zwei-Jahres-Vertrag, wir sind sehr glücklich, dass er bei uns ist", sagte Heidel in der AZ Mainz.

Der Leihvertrag mit dem FC Liverpool bezüglich van den Berg endet indes am 30. Juni 2024. "Der Einzige, der eine Entscheidung getroffen hat, ist Sepp. Der will unbedingt in Mainz bleiben. Das hat er ja auch öffentlich sehr deutlich gesagt", ergänzte der 05-Boss. In einem Interview mit dem De Telegraaf hatte der niederländische Innenverteidiger vor rund drei Wochen allerdings lediglich klargemacht, dass er in der Bundesliga bleiben möchte.

Michael Ebert