Barreiro gewinnt die meisten Zweikämpfe

Ausgerechnet bei Borussia Dortmund muss Mainz 05 auf Abräumer Dominik Kohr wegen einer Gelb-Rot-Sperre verzichten. Trainer Bo Svensson zählt die Alternativen auf.

"Wir haben im zentralen Mittelfeld Leandro Barreiro, der viele Spiele gemacht hat, Anton Stach, auch Jae-Sung Lee kann dort spielen, wir haben Niklas Tauer und Merveille Papela, also Alternativen sind auf jeden Fall vorhanden", erläutert Svensson. Der 05-Coach macht aber auch gleichzeitig klar, "dass Dominik Kohr ein zentraler Spieler für uns ist". Der zweikampfstarke Sechser fängt vor der Dreierkette viele Vorstöße des Gegners ab. Beim 1:2 gegen Union Berlin übertrieb er es allerdings, als er mit hohem Bein und offener Sohle gegen Kevin Behrens einstieg und so in der Nachspielzeit seine zweite Verwarnung kassierte.

"Spieler fallen manchmal aus, dann bekommen andere ihre Chance", sagt Svensson trocken. Über seine Favoriten schweigt er sich wie üblich aus. Gut möglich, dass Barreiro, der ansonsten bei Ballbesitz höher als Kohr agiert, diesmal die Sechser-Position halten muss. Der Luxemburger ist im Spielrhythmus und gilt als bissiger Fighter, wie seine Zweikampfquote von 53,7 Prozent beweist. Damit liegt er noch vor Kohr (51,9). Stach und Tauer kommen jeweils auf 50 Prozent, wurden bisher fast nur als Einwechselspieler eingesetzt. Letzteres gilt auch für Lee, dessen Zweikampfquote sogar nur 38,5 Prozent beträgt. Nicht von Svensson genannt wurde Jean-Paul Boetius, der ebenfalls auf 50 Prozent kommt, aber ähnlich wie Lee als Kohr-Ersatz eher zu offensiv orientiert sein dürfte. Papela ist in der Bundesliga ohne Saisoneinsatz.

Das Hochgeschwindigkeitsduell fällt aus

Offen ist, ob es die Mainzer Reisegruppe am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) mit Erling Haaland zu tun bekommt oder der Norweger noch einmal pausieren muss. Durch die Verletzung von Jeremiah St. Juste, der an der Schulter operiert wird, fällt das Duell zwischen zwei der schnellsten Bundesligaspieler allerdings ohnehin aus. St. Juste erreichte am vergangenen Spieltag einen Topspeed von 36,63 km pro Stunde und verbuchte damit einen Rekord seit der Datenerfassung 2011. Haaland ist mit einem Topspeed von 35,94 km/h der viertschnellste Spieler der Liga.

"Ich kann nicht hier sitzen und sagen, es ist egal, ob er spielt oder nicht. Er ist ein Weltklassestürmer, gehört vielleicht zu den Top 5 der Welt, wir müssen uns auf beides vorbereiten", erklärt Svensson bei der turnusmäßigen Spieltagspressekonferenz. Um die Kreise der offensivstarken Dortmunder einzuschränken, wird eine starke Mainzer Defensivleistung nötig sein.