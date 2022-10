Barockstadts Spielmacher Pomnitz: Der "Fußball-Lehrer"

Einst klopfte Leon Pomnitz (27) an die Tore des Profifußballs. Heute hat er sein Glück bei Regionalligist SG Barockstadt Fulda-Lehnerz gefunden - und in der Schule.

Aufsteiger SG Barockstadt Fulda-Lehnerz ist das Überraschungsteam der Regionalliga Südwest. Viele hatten den Neuling als einen der heißesten Abstiegskandidaten auf dem Zettel, doch nach einem guten Drittel der Saison hat die Mannschaft alle Erwartungen weit übertroffen.

Ein Garant der Erfolgswelle ist Leon Pomnitz. Der Spielmacher ragt aus einer imponierenden Mannschaftsleistung mit viel Herz und Leidenschaft noch heraus, ist Vorlagengeber der meisten Barockstadt-Tore, und seine Standards sind regelrechte Waffen. "Wir überzeugen mit brutaler Laufbereitschaft und Einsatzwillen. Aber in den letzten Spielen haben wir auch gemerkt, dass wir dieser Spielweise so langsam Tribut zollen. Wir sind körperlich ein bisschen im Tal", sagt Pomnitz, der aber sicher ist, "dass wir dem entgegenwirken und unseren Spielstil entsprechend anpassen werden. Wir brauchen wieder mehr Ballbesitzphasen", erklärt er.

Pomnitz scheint fußballerisch angekommen. Im Verein, nun aber auch in der richtigen Liga. "Die Regionalliga macht unglaublich viel Spaß. Man darf auch nie vergessen, dass bei uns alle Spieler einer festen Arbeit nachgehen und abends viermal die Woche trainieren. Das ist ein riesiger Aufwand, der es aber wert ist", sagt Pomnitz, der selbst als Lehrer an einer Gesamtschule in Bad Hersfeld arbeitet. Dort ist er Klassenlehrer einer 6. Klasse und muss immer wieder von den Spieltagen berichten. "Es sind einige Jungs dabei, die in der Junioren-Hessenliga spielen. Da wird in den Pausen schon ausführlich über Fußball gesprochen."

Der "wahnsinnige Trainer" Schommers

Als Teenie stand er selbst an der Schwelle zum Profifußball. Drei Jahre spielte er in der U 17 und U 19 des 1. FC Köln. Dort trainierte er unter anderem unter Boris Schommers, später Profi-Trainer des 1. FC Nürnberg und des 1. FC Kaiserslautern. "Das war ein wahnsinniger Trainer. Bei ihm habe ich unheimlich viel gelernt."

In seiner Kölner Zeit lebte Pomnitz unter anderem mit Mitchell Weiser (Werder Bremen) sowie Marcel Schuhen und Jannik Müller (beide SV Darmstadt 98) im Internat. "Mein direkter Konkurrent war der heutige Wolfsburger Yannick Gerhardt, und der war einfach bockstark. Er war damals Nationalspieler. Und man muss realistisch sehen, dass andere Jungs in Sachen Geschwindigkeit und Körperlichkeit Vorteile hatten. Aber es lag auch ein bisschen an mir selbst, an meinem Wesen", erklärt er er selbstkritisch, warum er es in Köln nicht zu den Profis geschafft hat. "Ich bin keiner, der die Ellbogen auspackt oder sich in den Vordergrund stellt. Und der Überflieger, dem alles zufliegt, bin ich auch nicht. Von daher habe ich schon recht früh selbst erkannt, was ich kann und was nicht. Mit dem Wissen von heute würde ich das alles vielleicht ein bisschen anders angehen."

In meinem Beruf als Lehrer könnte ich pausieren, und meine Familie müsste voll mitziehen. Aber das sind alles Träumereien. Leon Pomnnitz über einen neuen Anlauf im Profibereich

Fußballerisch ist der Borussia-Dortmund-Fan mit sich im Reinen, und auch privat läuft es rund. Mittlerweile wohnt der im Landkreis Fulda groß gewordene Techniker in der Kreisstadt selbst, seine Tochter Liva feiert an diesem Donnerstag ihren ersten Geburtstag. Das Thema Profifußball ist (weitgehend) abgeschlossen. "Da müsste schon alles passen. In meinem Beruf als Lehrer könnte ich pausieren, und meine Familie müsste voll mitziehen. Aber das sind alles Träumereien", ordnet Pomnitz seine Chancen realistisch ein.

Ohnehin fühlt er sich in Fulda pudelwohl. "Ich bin 2014 von der Kölner U 19 nach Lehnerz gekommen und habe die Fusion der Vereine zur SG Barockstadt mitgemacht. Das wächst immer besser zusammen. In der Mannschaft stimmt es, und auch die aktuelle Entwicklung macht große Freude", sagt Pomnitz, der zuletzt die eine oder andere nette Anekdote erlebt hat. "Man spürt die Euphorie, wird überall angesprochen. Neulich stand ich an der Ampel, da hat ein älterer Herr das Fenster runtergekurbelt und mir viel Glück für das Spiel gewünscht. Das ist schon cool und zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind."