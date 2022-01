Barockstadt schlägt in Neuhof zu: Akif Kovac und Eric Ganime kommen

Hessenligist SG Barockstadt Fulda-Lehnerz präsentiert zwei weitere Neuzugänge: Eric Tavares Ganime Bastos (24) und Akif Kovac (26) wechseln vom Ligarivalen SV Neuhof in die Johannisau.

Akif Kovac, gebürtiger Bosnier und gelernter Offensiv-Allrounder, hat bereits seit der Saison 2018/19 seine Zelte in Osthessen aufgeschlagen und kam seither auf 48 Einsätze, elf Treffer und acht Torvorlagen. "Akif ist in der Offensive flexibel einsetzbar und weiß wo das Tor steht", lobt Volker Bagus, sportlicher Leiter bei der SG.

Für die Defensive hingegen ist Eric Tavares Ganime Bastos vorgesehen, der 1,91 Meter große Brasilianer mit italienischem Pass stand bereits in der Spielzeit 2019/20 beim Wuppertaler SV im Aufgebot, ehe Corona ihm einen Strich durch die Rechnung machte. Danach führte sein Weg über die USA wieder zurück nach Deutschland. In der bisherigen Spielzeit kommt er auf 17 Einsätze und einen Treffer. "Eric wurde in der Jugend von Flamengo Rio de Janeiro ausgebildet, da schafft es auch nicht jeder hin. Beide haben eine tolle Hinrunde gespielt, davon haben wir uns zweimal selbst überzeugen können", so Bagus.

Um in den Playoffs weiter oben anzugreifen, müsse man den Kader breiter aufstellen, sagt der sportliche Leiter und verweist auf den ungeplanten Abgang von Johannes Hofmann: "Mit den zwei Jungs haben wir einen guten Schritt gemacht. Vielen Dank auch an den SV Neuhof für die guten Gespräche und das Entgegenkommen. Transfers in der Winterpause verlaufen nicht immer so unproblematisch."