Barkok wechselt ablösefrei nach Mainz - im Sommer

Aymen Barkok bleibt bis zum Saisonende bei Eintracht Frankfurt, danach trennen sich die Wege. Der 23-Jährige wechselt dann ablösefrei zum 1. FSV Mainz 05.

Die Frage stand im Raum, ob Barkok schon im Wintertransferfenster die Eintracht verlassen würde. Von Spielerseite wäre ein Wechsel sofort infrage gekommen, der Mittelfeldspieler muss sich nun aber bis zum Sommer gedulden, ehe er für Mainz 05 auflaufen kann. Ein sofortiger Transfer ließ sich nicht umsetzen.

"Aymen Barkok hat trotz seiner jungen Jahre schon viel Erfahrung in der Bundesliga sammeln können", wird 05-Sportdirektor Martin Schmidt zitiert. Immerhin lief Baykok schon 72-mal in der höchsten deutschen Spielklasse auf, 57-mal für die Adlerträger, 15-mal für Fortuna Düsseldorf.

Schmidt bezeichnet den offensiven Mittelfeldspieler als "technisch hochbegabt", zudem würde er "auch von seiner Art und Mentalität her hervorragend zu Mainz 05 passen. Mit seiner Physis und Robustheit wird Aymen unser Mannschaftsprofil zusätzlich gut ergänzen."

Vertrag bis 2025 in Mainz

Barkok wurde bei der Eintracht in der eigenen Jugend ausgebildet und galt als Rohdiamant, als er 2016 in der Bundesliga debütierte. Der ganz große Durchbruch blieb dem schnellen wie trickreichen 23-Jährigen jedoch bis heute verwehrt. Daran kann er ab Sommer in Mainz arbeiten. Die Rheinhessen haben Barkok mit einem Vertrag bis zum 30. Juni 2025 ausgestattet.