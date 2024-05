Barisic: "Wir wollen wie im Vorjahr ins Finale"

Trotz ansprechender Leistungen wartet Rapid Wien seit über einem Monat auf einen vollen Erfolg. In der zweiten Cup-Runde bei Union Gurten stehen die Grün-Weißen nun vor einem Pflichtsieg.

"Die Tabelle spiegelt in keinster Weise unsere Leistungen wider, das ist für alle ganz klar ersichtlich." Nach dem 1:1-Unentschieden gegen Sturm Graz, bei dem Rapid Wien wie so oft in dieser Saison trotz spielerischer Überlegenheit keinen Sieg einfuhr, brachte Trainer Zoran Barisic das Dilemma seiner Mannschaft auf den Punkt. Seit nunmehr fünf Pflichtspielen sind die Hütteldorfer sieglos, in der Liga liegen die Grün-Weißen nach acht Spieltagen mit lediglich zehn Zählern auf dem enttäuschenden siebenten Rang. Zum Vergleich: Selbst in der schwachen Vorsaison hatte Rapid zum selben Zeitpunkt drei Punkte mehr auf dem Konto.

Am Mittwoch steht für Rapid im ÖFB-Cup die Pflichtaufgabe bei Union Gurten (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) auf dem Programm. "Natürlich sind wir klarer Favorit, aber jeder der Gurten unterschätzt, wird auf die Nase fallen und das darf uns nicht passieren", mahnte Barisic im Vorfeld der Begegnung zur Vorsicht. "Wir müssen auf 100 Prozent programmiert sein, von Anfang an die richtige Einstellung für dieses Match finden, weil wir selbstverständlich die nächste Runde erreichen wollen."

Gale könnte Debüt feiern

Personell hat sich bei Rapid im Vergleich zum Spiel gegen Sturm wenig getan. Während Nenad Cvetkovic, Guido Burgstaller, Roman Kerschbaum, Aleksa Pejic und Thorsten Schick weiterhin verletzt ausfallen, kehrt der zuletzt gesperrte Innenverteidiger Terence Kongolo in den Kader zurück. Zudem könnte Thierry Gale gegen Gurten seine ersten Pflichtspielminuten für Grün-Weiß sammeln. Der Mann aus Barbados erhielt in der vergangenen Woche seine Arbeitserlaubnis, musste am Sonntag aber noch auf der Tribüne Platz nehmen.

Hoffnung auf einen Einsatz darf sich auch Ante Bajic machen. Auf den 28-Jährigen wartet ein besonderes Spiel, lief er von 2014 bis 2018 doch insgesamt vier Jahre lang selbst für Gurten auf: "Wir müssen unsere Chancen, die wir sicher haben werden, konsequent nutzen und dann bin ich positiv gestimmt, dass wir als Sieger vom Platz gehen. Das ist auch unser Ziel und für die 90 Minuten wird die Freundschaft mit meinen ehemaligen Mitspielern ruhen", meinte der Offensivmann.

Muss sich Rapid bei Gurtens Standards anschnallen?

Gurten liegt in der Regionalliga Mitte derzeit auf dem achten Rang und fuhr am vergangenen Wochenende einen 1:0-Heimsieg gegen die LASK Amateure ein. "Uns erwartet ein Gegner, der es uns nicht leicht machen wird, eine sehr kompakte Mannschaft stellt, physisch gut drauf ist und bei Standardsituationen viel Gefahr ausstrahlt. Volle Konzentration von unserer Seite ab der ersten Minute ist ein Muss", forderte Barisic.

Das Heimspiel gegen Rapid werden die Oberösterreicher im Rieder Klaus-Roitinger-Stadion, der ehemaligen Heimstätte der "Wikinger", bestreiten. Mit dem "Stadion der Stadt Ried" verbindet Barisic nicht nur gute Erinnerungen: "Wir haben dort beim ersten Match der SV Ried nach ihrem Aufstieg verloren, für Auswärtsteams war das Stadion fast immer ein sehr schwer zu bespielendes Terrain. Doch egal wo wir spielen, wir wollen weiterkommen."