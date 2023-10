Barisic nach 2:3-Pleite angezählt: "Das tut weh und soll auch weh tun"

Der SK Rapid kann zurzeit nicht zu Hause gewinnen. Das bewahrheitete sich auch im Spiel gegen Austria Klagenfurt. Nach dem Spiel zeigte sich Trainer Zoran Barisic enttäuscht und ratlos. Warum Rapid ein Spiel, das es derart im Griff hatte, aus der Hand gab, konnte sich Barisic nicht erklären.

Rapid hat auch das fünfte Heimspiel in Serie nicht gewinnen können. Gegen Austria Klagenfurt führte Grün-Weiß vor 17.600 Zuschauern zwar zur Pause, die enorme Effizienz der Kärntner sollte aber zu einer herben 2:3-Niederlage aus Sicht der Barisic-Elf führen. Während Klagenfurt weiter punktet und sich im Rennen um die Meistergruppe in eine immer bessere Position bringt, schrillen bei Rapid neuerlich die Alarmglocken.

Bei Rapid stand im Vorfeld alles im Zeichen der Rückkehr von Torjäger Guido Burgstaller. Nach seinem überraschenden und gleichzeitig kuriosen Nationalteam-Comeback meldete sich der 34-Jährige auch bei Rapid wieder zurück. Sieben Woche fehlte der Stürmer wegen einer Schambeinentzündung.

Klagenfurt hingegen reiste extrem ersatzgeschwächt in die Bundeshauptstadt. Acht Spieler fehlten den Kärntnern, darunter auch die Stammspieler Irving und Cvetko. Kurios: Nur vier Feldspieler nahmen auf der Ersatzbank des Tabellenfünften Platz. Trainer Peter Pacult hätte somit gar nicht die Möglichkeit gehabt, fünfmal zu tauschen. Mit Andy Irving, der sich im Abschlusstraining verletzt hatte, und Christopher Cvetko wird Pacult länger nicht planen können. Einzig der junge Jannick Robatsch rückte in den Kader nach. "Andere Junge haben wir im Moment leider nicht zur Verfügung. Da hängen wir zu weit nach im Nachwuchs", erklärte Pacult die angespannte Personalsituation.

Rapid versuchte von Beginn an das Kommando zu übernehmen und hatte auch klar mehr Spielanteile. Das Mittel zum Erfolg sollten aus Sicht der Grün-Weißen lange, tiefe Pässe auf Burgstaller sein, der die schnellen Außenbahnspieler Grüll und Kühn ins Szene setzen sollte. Klagenfurt schien zunächst gut auf Rapids Spielanlage eingestellt und konnte nach Fehlern der Gastgeber einige Konter starten. Rapid bekam diese jedoch dank guter Restverteidigung entschärft. In Minute elf sollte Rapids Plan zum ersten Mal aufgehen. Ein tiefes Zuspiel auf Burgstaller, über Kerschbaum wurde Kühn freigespielt. Der Deutsche fand Burgstaller in der Mitte - 1:0 für die Hütteldorfer. Besser hätte sich Rapids Torjäger wohl nicht zurückmelden können.

Auch nach dem Führungstreffer hatte Rapid die Spielkontrolle. Klagenfurt blieb offensiv weitestgehend blass. Einzig der agile Sinan Karweina sorgte in der Rapid-Defensive für Unruhe. Wirklich prüfen konnten die Gäste Rapid-Tormann Niklas Hedl jedoch nicht. Rapid wurde immer wieder über Grüll, Seidl und Kühn gefährlich. Doch auch Rapid konnte bis zur Pause wenig Kapital schlagen, da Klagenfurt nach dem Gegentreffer defensiv wenig zuließ.

Nach dem Seitenwechsel hatte Rapid prompt einige Möglichkeiten. Die wohl größte vergab Kühn, nachdem er von Grüll freigespielt wurde. Kühn setzte sich zwar im Eins-gegen-Eins durch, scheiterte dann aber an Menzel. Doch trotz Rapids Offensivpower nach der Pause waren es die Klagenfurter, die aus der ersten Chance Kapital schlagen konnten. Karweina traf nach Zusammenspiel mit Arweiler zum Ausgleich. Rapid wirkte verunsichert. Klagenfurt nutzte das wenig später eiskalt aus. Der eingewechselte Christopher Wernitznig spielte auf Karweina, der den Ball aus spitzem Winkel sehenswert in den Rapid-Kasten zimmerte. Der bei Toren seiner Mannschaft oft emotionslose Pacult kam auch bei diesem Treffer kein Jubelschrei über die Lippen. Diesmal hatte er allerdings eine Erklärung parat: " Der Linienrichter ist vor mir gestanden. Ich habe nicht einmal gesehen, dass der Ball im Tor ist."

Neuerlich minutenlanger VAR-Check

Für Rapid sollte es noch dicker kommen: Hedl musste unmittelbar vor der Rapid-Viertelstunde neuerlich hinter sich greifen. Rapid-Leihgabe Aaron Sky Schwarz, zuvor eingewechselt, verwertete eine Vorlage von Karweina zum 3:1. "Wir haben es geschafft, aus der totalen Kontrolle und Überlegenheit uns selbst zu zerstümmeln. Jeder Schuss war dann gefühlt auch tatsächlich ein Treffer. Deshalb ist die Enttäuschung sehr groß", meinte Barisic.

Das große grün-weiße Powerplay blieb in der Folge aus. Wirklich zwingend wurde Rapid nicht mehr. Der Anschlusstreffer sollte dennoch gelingen. Leopold Querfelds Abstauber wurde nach minutenlangem VAR-Studium doch gegeben. Mehr als Ergebniskosmetik war der Treffer aber nicht. "Das tut weh und soll auch weh tun", meinte Barisic, der den Ärger des Publikums, das die Leistung mit einem Pfeifkonzert quittiert hat, verstehen: "Natürlich ist der Fan enttäuscht. Er erwartet sich mehr Siege von uns. Zurecht. Dass man unzufrieden ist, kann ich verstehen. Wir sind auch alles andere als glücklich."

"Barisic raus"-Rufe

Auch einzele "Barisic raus"-Rufe hat es gegeben. Dazu meinte der Rapid-Coach: "Ich bin der Verantwortliche dafür. Mir ist aber wichtig, dass die meisten Fans hoffentlich erkennen, dass sich die Mannschaft ingesamt ganz gut entwicklelt." Die Aufgaben werden aus Sicht von Rapid nicht leichter. Schon nächsten Sonntag gastiert der LASK, der Meister Salzburg bezwingen konnte, in Wien-Hütteldorf.

Die Freude war ganz auf Seiten der Klagenfurter, die mit 18 Zählern und Rang vier mehr als zufrieden sein können. Ob man noch effizienter hätte sein können, als in diesem Spiel? Pacult: "Vielleicht mit zwei Schüssen drei Toren. Aber das wird sich nicht ausgehen." Der Gäste-Trainer zeigte sich dennoch gelassen und meinte: "Wir fangen nicht zum Träumen an. Es ist eine tolle Momentaufnahme, aber man muss nur schauen, wie alles beieinander pickt."