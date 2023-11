Barisic laut Medien bei Rapid offenbar vor dem Aus - Klub dementiert

Für Zoran Barisic könnte die 0:1-Niederlage gegen den TSV Hartberg das letzte Spiel als Cheftrainer des SK Rapid gewesen sein. Wie "Sky" berichtet, soll der Cheftrainer der Grün-Weißen nämlich vor dem Aus stehen und vorerst durch Stefan Kulovits ersetzt werden. Die Verantwortlichen der Grün-Weißen dementieren das aber deutlich.

Nach der 0:1-Niederlage gegen den TSV Hartberg findet sich der SK Rapid nur auf dem achten Tabellenplatz wieder und hat zu den Oststeirern bereits einen Rückstand von sieben Punkten aufgerissen. Gerade einmal vier Siege konnten die Hütteldorfer in der aktuellen Saison bejubeln, sechsmal gab es ein Unentschieden, viermal setzte es eine Niederlage. Im Kampf um das obere Playoff sind die Grün-Weißen bereits etwas in Verzug geraten. Das könnte nun auch für Cheftrainer Zoran Barisic Konsequenzen haben, der laut Informationen von "Sky" sogar vor dem Aus stehen und vorerst durch Stefan Kulovits ersetzt werden soll. Allerdings besitzt der Coach von Rapid II keine UEFA-Pro-Lizenz.

Barisic kehrte nach dem Aus von Ferdinand Feldhofer im Oktober 2022 zum dritten Mal auf die Trainerbank von Rapid zurück und führte sie in der vergangenen Saison auf Platz vier und in den Europacup. Dort scheiterte man in der Qualifikation zur Conference League allerdings im Playoff am italienischen Klub ACF Fiorentina. Im ÖFB-Cup steht man hingegen im Viertelfinale, wo ein Duell gegen den SKN St. Pölten wartet.

Rapid-Dementi

Die Verantwortlichen von Rapid dementierten allerdings schnell auf ihren Social-Media-Kanälen die Gerüchte um einen Trainerwechsel und stellen klar: "Aufgrund zahlreicher Nachfragen möchten wir auf diesem Wege die am Sonntagnachmittag von Sky Sport Austria publizierten Gerüchte bezüglich eines Trainerwechsels beim SK Rapid dementieren." Auch Geschäftsführer Steffen Hofmann sagte im "Kurier"-Interview: "Nein, es gibt keine Trainerdiskussion. Wenn wir mit der Punkteausbeute auch schlecht spielen würden, wäre das natürlich ein Thema. Aber wir spielen so, wie es der Anspruch von Rapid ist: Wie ein Top-3-Team. Es fehlen nur die Tore, da liegt der Hund begraben. Umso mehr weh tut es mir, dass wir über den Kampf um die Top-6 reden müssen."

Doch falls es im Westen Wiens in der Länderspielpause mit Blick auf die Tabelle zu einem Umdenken kommen würde, wäre das keine große Überraschung. Mit der bisherigen Punkteausbeute können die Hütteldorfer jedenfalls nicht glücklich sein.