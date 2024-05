Barisic gesteht nach zähem Cup-Aufstieg: "Ich habe immer Sorge gehabt"

Für den SK Rapid verlief der Aufstieg in das Achtelfinale des ÖFB-Cups wesentlich zäher als man sich das vorgestellt hat. Gegen den Regionalligisten Union Gurten hatten die Grün-Weißen sichtlich ihre Mühen und konnten erst spät in der Verlängerung für einen letztlich doch klaren 5:2-Sieg sorgen. Coach Zoran Barisic trieb die Partie aber einige Sorgenfalten auf die Stirn.

Der SK Rapid ist in der zweiten Runde des ÖFB-Cups nur knapp einer Blamage entgangen und mühte sich erst nach Verlängerung - inklusive 45-minütiger Unterbrechung aufgrund eines Flutlichtausfalls - mit dem letztlich klaren Ergebnis von 5:2 ins Achtelfinale des Pokalbewerbs. Beim Duell gegen Regionalligist Union Gurten hatten die Grün-Weißen sichtlich zu kämpfen, konnten vor allem in der ersten Halbzeit und auch in großen Phasen des zweiten Durchgangs nicht ihr Leistungspotential abrufen und schafften es nach spätem Rückstand, sich durch einen Treffer von Matthias Seidl irgendwie noch in die Verlängerung zu retten. "Das war extrem wichtig. In so einer Cup-Partie, wo der Gegner extrem motiviert ist und richtig gut abgeliefert hat, war es nicht leicht für uns. Am Ende zählt aber der Sieg", schnaufte der Torschütze zum Ausgleich nach der Partie bei "RapidTV" durch.

Die an sieben Positionen veränderte Rapid-Mannschaft hatte von Beginn weg seine Probleme und zeigte vor den über 5.000 Zusehern nicht den Charakter eines Bundesligateams. Die Führung durch Oliver Strunz aus einem Elfmeter nach 18 Spielminuten kam aus dem Nichts und brachte auch nicht die nötige Ruhe und Konzentration in das Spiel der Hütteldorfer. "Gurten hat uns das Leben sehr schwer gemacht und hat das sehr gut gelöst", lobte Cheftrainer Zoran Barisic zunächst den Gegner, um anschließend nicht mit Kritik an seiner Mannschaft zu sparen: "Wir haben ihnen aber auch in die Karten gespielt. Wir haben gewusst, was auf uns zukommt, waren aber in unserem Spiel nicht flüssig genug, im Kopf nicht beweglich und schnell genug und müssen einige Situationen einfach besser wegverteidigen."

Mayulu tankt Selbstvertrauen

Erst in der Verlängerung sah der Rapid-Coach dann ein Spiel "wie ich mir das vorstelle, mit einfachem, technisch sauberem Kombinationsfußball. Das hätte ich mir von Anfang so gewünscht." Die neu zusammengestellte Elf der Wiener hatte sichtlich ihre Abstimmungsprobleme, mit Flügelspieler Thierry Gale feierte ein Sommerneuzugang gar sein Pflichtspieldebüt. "Es haben doch viele neue Spieler von Anfang an gespielt und da ist es klar, dass nicht alle Abläufe immer zu 100 Prozent passen. Mir war aber einfach wichtig, dass diese alle einmal ein Bewerbsspiel für Rapid bestreiten, damit sie wissen, was auf sie zukommt und ein besseres Gefühl für ihre Mitspieler bekommen." Leistungstechnisch wusste aber niemand zu überzeugen, von Eigenwerbung-Betreiben war man weit entfernt.

Zumindest Stürmer Fally Mayulu konnte nach seiner vergebenen Topchance beim 1:1 gegen Sturm Graz mit zwei Toren etwas Selbstvertrauen tanken, nachdem auch er in der regulären Spielzeit noch blass geblieben war. "Zwei Tore sind gut und darüber bin ich natürlich glücklich, denn es war allgemein ein sehr schwieriges Spiel. Wir sind aber fokussiert geblieben und haben es letztendlich klar entschieden. Man weiß, wie schwer solche Cup-Spiele sind, der Gegner hatte eine starke Defensive und Fußball ist manchmal so. Für mein Selbstvertrauen waren die Tore sehr wichtig."

Wichtiger Sieg vor Derby

Auch Barisic gesteht, dass ihm der Spielverlauf einiges an Schweißperlen auf die Stirn getrieben hat: "Ich habe immer Sorge gehabt. Es war immer brandgefährlich, sie haben es mit hohen Bällen versucht und sind immer wieder gefährlich in den Strafraum eingedrungen. Das passiert, wenn du nicht technisch sauber spielst, nicht dynamisch genug im Kopf bist und nicht in die gegnerische Hälfte kommst. Die Basics muss man immer auf Platz bringen." Das sah auch Spielmacher Seidl so, der sich trotz des mühevollen Aufstiegs aber keine großen Sorgen für die Zukunft macht: "Es war nur ein Spiel und der Gegner war hochmotiviert, hat wirklich Gas gegeben und hatte auch viele gute Spieler drinnen, die ein gutes Spiel gemacht haben. Es ist nie leicht, gegen einen Drittligisten zu spielen, aber am Ende sind wir einfach froh, weiter zu sein."

Das war auch mit Blick auf den Ligabetrieb wichtig. Denn am kommenden Spieltag muss man im Wiener Derby gegen die Austria ein deutlich anderes Gesicht zeigen, um auswärts beim Erzrivalen bestehen zu können. Seit bereits elf Duellen warten die Hütteldorfer gegen die "Veilchen" auf einen Sieg, drei der letzten vier Begegnungen gingen aus Sicht der Grün-Weißen verloren. Daher war Coach Barisic nach dem Spiel umso mehr erleichtert, dass man die Generalprobe letztendlich erfolgreich bestreiten konnte: "Im Cup zählt schlussendlich nur das Weiterkommen und das haben wir geschafft. Ein 5:2 hört sich dann auch nicht so schlecht an." Doch der Weg dahin sollte die Wiener nachdenklich stimmen.