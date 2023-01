Barcelona-Präsident Laporta glaubt an Start der Super League

Nachdem die Super League 2021 scheiterte, stehen nur noch drei von zwölf Klubs hinter dem Vorhaben: der FC Barcelona, Real Madrid und Juventus Turin. Trotz gegensätzlicher Einschätzungen vieler Experten geht Barça-Klubchef Joan Laporta weiterhin von einem Start der Liga aus.

Ein Beben erschütterte die Fußballwelt im April 2021. Zwölf Klubs sprachen sich für die Super League aus: Eine eigene, weitestgehend geschlossene Liga außerhalb der bisherigen Strukturen der großen Verbände. Ohne Einfluss der europäischen UEFA und des Weltverbandes FIFA. Doch innerhalb weniger Tage scheiterte das Projekt, fast alle Vereine zogen sich vom Vorhaben zurück. Zu groß waren die Widerstände von Fans, Verbänden und Politik. Lediglich Juventus Turin, Real Madrid und der FC Barcelona kämpfen weiterhin für das Projekt und zogen vor Gericht.

Mitte Dezember hatte der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg ein Gutachten veröffentlicht, in dem das Vorgehen der UEFA und der FIFA als vereinbar mit europäischem Recht bezeichnet wird. Die Super League dürfe zwar starten, eine gleichzeitige Teilnahme an den Wettbewerben der Verbände ohne deren Zustimmung könne sie aber nicht einfordern. Sanktionen bis hin zu einem Ausschluss von eigenen Wettbewerben, wie der Champions League oder der Klub-WM, seien daher rechtskonform.

Das von Generalanwalt Athanasios Rantos vorgelegte Gutachten ist für das Gericht nicht bindend, jedoch folgte der EuGH in der Vergangenheit meist den Schlussanträgen der Kammer. Für zahlreiche Experten ist die Super League damit endgültig vom Tisch. Doch Barça-Präsident Laporta glaubt weiterhin an den Erfolg des Projekts. Der 60-Jährige sagte dem Radiosender Cadena SER, dass die Liga 2025 starten könnte - falls das für dieses Frühjahr erwartete Urteil des EuGH zugunsten der Befürworter ausfällt.