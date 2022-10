Arbeitssieg gegen Celta Vigo: Barça dank Pedri wieder Erster

Der FC Barcelona ist wieder Erster von La Liga. Die Katalanen benötigten nach starkem Start gegen Celta Vigo aber auch Glück.

Es war aufgrund des Spielverlaufs in Hälfte eins eine Frage der Zeit, die Führung für Barcelona zu diesem Zeitpunkt hochverdient: Pedri schob nach einem Fehler in Celta Vigos Hintermannschaft aus nächster Nähe ein. So sicher wie zu Beginn geglaubt war der Sieg gegen Celta Vigo aber lange nicht.

Marchesin zunächst häufig zur Stelle

Zumindest sollte das 1:0 der einzige Treffer des Abends bleiben. Und das, obwohl Barça bereits vor der entscheidenden 17. Minute zahlreiche Chancen hatte. An Marchesin fanden weder Raphinha per Distanzschuss (10.) noch Ferran Torres aus kurzer Distanz (13.) vorbei.

Vorbei war nach der starken Anfangsphase dann auch die Chancenflut der Katalanen. Diese führten zur Pause verdient, jedoch bröckelte das 1:0 nach dem Seitenwechsel. Celta Vigos Oscar (47.) vergab kläglich und ter Stegen parierte gegen Gabri Veiga (56.) und Iago Aspas (84.) stark.

Pfostenglück kurz vor Schluss

Sehr viel mehr sollte in den Strafräumen lange nicht mehr passieren, Barça agierte fahrlässig, während Vigo alles gab. In der Nachspielzeit wurde es noch richtig brenzlig: Garcia fälschte Iago Aspas' Schuss noch gerade so gegen den Pfosten ab (90.+3) und ter Stegen zeichnete sich gegen Perez aus (90.+6).

Xavis Team siegte letztlich etwas glücklich nach dem 0:1 bei Inter Mailand, die zweite Niederlage im dritten Spiel in der diesjährigen Champions-League-Gruppenphase, und eroberte die Tabellenführung in La Liga zurück.

Ein wichtiger Erfolg vor dem Rückspiel gegen die Nerazzurri am Mittwoch (21 Uhr) und dem Clasico gegen den Zweiten Real Madrid am Sonntag (16.15 Uhr).