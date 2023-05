Sörloth kontert Barça aus: Lewandowskis Tor kommt zu spät

Der frischgebackene spanische Meister FC Barcelona kassierte gegen Real Sociedad eine 1:2-Niederlage. La Real macht damit einen großen Schritt Richtung Champions League.

Nach der Meisterschaft war die Luft wohl etwas raus bei den Katalanen, denn die Gäste gingen direkt in Führung. Nach einem Patzer im Mittelfeld von Koundé, der sich von Sörloth den Ball abjagen ließ, lief der Konter. Merino verwertete in der Box das Zuspiel in der fünften Minute.

Doch Barça erholte sich vom Rückstand, fand in die Partie und hatte viel Ballbesitz. Allerdings wollte in der ersten Hälfte nichts Zählbares herausspringen. Der Auftritt der Hausherren blieb auch nach dem Wechsel über weite Strecken zu harmlos. Da gehörte ein Schuss von de Jong aus 18 Metern noch zu den gefährlicheren Szenen.

Sörloth vollendet den Konter

Real Sociedad wirkte da bissiger. Als Barcelona in der gegnerischen Hälfte den Ball verlor, ging es wieder schnell. Zubimendi trug die Kugel über die linke Seite nach vorne und passte vors Tor. Dort stand Sörloth blank und schob die Kugel sicher am chancenlosen Keeper ter Stegen vorbei zum 2:0 in die Maschen. Ter Stegen war es auch, der in der Schlussphase mit einer starken Parade den dritten Gegentreffer verhinderte.

So wurde es kurz nochmal spannend. Nach schönem Zuspiel von Ferran Torres köpfte Lewandowski in der 90. Minuten zum 1:2 in die Maschen. Doch die Gäste ließen sich in der fünfminütigen Nachspielzeit die Butter nicht mehr vom Brot nehmen. Für San Sebastian war der Sieg womöglich Gold wert. Denn durch den Dreier rückt die Qualifikation für die Champions League für das Team von Alguacil Barrenetxea in greifbare Nähe.

Die Meisterfeier vom FC Barcelona wurde durch die Pleite nur kurz getrübt und die Stimmung im Camp Nou wurde schnell wieder feierlich.

In der kommenden Woche gastieren die Katalanen am Dienstag (22 Uhr) bei Real Valladolid. San Sebastian empfängt ebenfalls am Dienstag (19.30 Uhr) UD Almeria.