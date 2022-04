Alvaros Treffer reicht: Barça beißt sich im Camp Nou an Rayo die Zähne aus

Der FC Barcelona musste sich Rayo Vallecano beim Nachholspiel vom 21. Spieltag mit 1:0 geschlagen geben und hält das Rennen um die Champions-League-Plätze weiter spannend. Die Xavi-Elf blieb im letzten Drittel zu ineffizient und belohnte die eigene spielerische Dominanz nicht.

Die Ziele der Teams waren vor dem Anstoß klar formuliert: Die Katalanen wollten sich mit einem Dreier die Champions-League-Teilnahme sichern, Rayo den Vorsprung von sieben Punkten auf die Abstiegsränge weiter ausbauen.

Alvaro trifft früh

Die Gäste erwischten den besseren Start: Obwohl die Katalanen in den ersten Minuten das Spiel kontrollierten, klingelte es bereits beim ersten wirklichen Angriff Rayos. Nach einer schönen Kombination auf dem rechten Flügel hebelte Palazon Barças Defensive mit einem wundervollen Diagonalball aus, Garcia pflückte den Ball mit der Brust aus der Luft und vollendete trocken zum frühen 1:0 im rechten unteren Eck (7.).

In der Folge übernahm Barcelona völlig die Spielkontrolle, an klaren Torchancen mangelte es aber. Vor allem über den quirligen Dembelé kamen die Katalanen immer wieder gefährlich ins letzte Drittel, die Hereingaben kamen dann aber stets zu ungenau. Die beste Chance für Barça hatte in der Anfangsphase Araujo, dessen Abschluss aus 10 Metern jedoch zu ungenau kam.

FCB im Aluminium-Pech

Rayo nahm anschließend weiterhin kaum mehr am Spielgeschehen teil, es spielten nur die Gastgeber. Und die Katalanen wurden immer gefährlicher. Zweimal hatten die Gäste Aluminium-Glück: Erst traf Alba mit seinem Schlenzer nur das Lattenkreuz (26.), dann hob Gavi die Kugel gefühlvoll an die Unterkante des Querbalkens (43.).

Auch bei den Schiedsrichterentscheidungen hatte Rayo immer wieder Glück, so hätte man nachdem Gavi in der 29. Minute im Strafraum zu Fall kam durchaus Elfmeter geben können, auch Catenas ausgestrecktes Bein, über das Dembelé Zentimeter vor dem Sechzehner stolperte, blieb ungeahndet. So ging es mit dem 1:0 in die Pause.

Depay macht Dampf - Rayo unter Druck

Barça machte nach der Pause da weiter, wo es vor der Pause aufgehört hatte. Immer wieder lief das Spiel über Dembele auf dem rechten Flügel, der Franzose bekam jedoch oftmals zu wenig Unterstützung von seinen Teamkollegen. So landeten die meisten Hereingaben beim Gegner.

Den Katalanen fiel über weite Strecken der zweiten Hälfte nichts ein, vorne wirkte die Elf von Trainer Xavi viel zu oft planlos. Erst die Einwechslung Depays in der 60. Minute hauchte dem FCB neues Leben ein. Der Joker fiel durch zwei gute Abschlüsse auf, welche aber beide geblockt werden konnten (71., 80.).

Elf Minuten sind nicht genug

In der Schlussphase machte Barça nochmal richtig Druck, ganze elf Minuten wurden nachgespielt. Und der FCB hatte mehrmals Pech: Erneut blieb die Pfeife von Schiedsrichter Escuderos stumm, als Gavi strafstoßwürdig zu Fall gebracht wurde (90.+1). Dann scheiterte erst Traoré an Dimitrievski (90.+3), als dieser Minuten später geschlagen am Boden lag, wurde ein Volley von Dembelé auf der Linie von Cantena geklärt (90.+13). So brachten die Gäste die Führung über die Zeit und haben sich damit wohl den Klassenerhalt gesichert.