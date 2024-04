Für Paris war die Hinspiel-Niederlage die erste nach wettbewerbsübergreifend 27 ungeschlagenen Spielen. Luis Enrique gab sich am gestrigen Montag kämpferisch: "Paris war noch nie in der Lage, sich nach einer Heimniederlage im Hinspiel zu qualifizieren, aber morgen wird der Tag sein, an dem wir es schaffen und uns qualifizieren."