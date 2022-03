Dembelé glänzt: Barça gewinnt mühelos gegen Osasuna

Der FC Barcelona hat problemlos die Pflichtaufgabe gegen den CA Osasuna gemeistert und die Formstärke um ein Neues bewiesen. Den klaren 4:0-Sieg leiteten die Katalanen mit einer herausragenden ersten Hälfte ein - auch dank Ousmane Dembelé und Pierre-Emerick Aubameyang.

Spielfreudig, zielstrebig und ballsicher: Barcelona brillierte in den ersten 45 Minuten gegen Underdog Osasuna. Bereits nach 14 Minuten brachte Ferran Torres die Katalanen, die nach dem 0:0 gegen Galatasaray im Achtelfinalhinspiel der Europa League mit Aubameyang, Dembelé, Gavi, Busquets, Piqué und Dani Alves für Depay, Traoré, de Jong, Nico, Araujo und Dest gestartet waren, vom Punkt in Führung. Zuvor hatte Nacho Vidal Gegenspieler Gavi im Strafraum zu Fall gebracht.

Nur sieben Minuten später schnürte der Winterneuzugang von Manchester City schon seinen Doppelpack, nachdem er einen traumhaften Steckpass von Dembelé zum 2:0 verwertete. Der Vorlagengeber machte auch in der Folge einen äußerst kreativen und spritzigen Eindruck - und sammelte in der 27. Minute seinen zweiten Scorerpunkt: Eine Hereingabe von Dembelé drückte dabei Aubameyang - also ein weiterer Winterneuzugang - über die Linie. Nicht mal eine halbe Stunde hatte es gedauert, da war das Spiel schon entschieden. Und "nur" drei Treffer waren für das überforderte Osasuna fast schon schmeichelhaft. So nahm Xavis Barça in der Folge etwas den Fuß vom Gas.

Auch im zweiten Durchgang agierten die Katalanen nicht mehr mit dem ganz großen Offensivdrang. Das vermeintliche 4:0 von Piqué zählte aufgrund einer Abseitsposition des Routiniers, der sein 600. Pflichtspiel für Barcelona absolvierte, nicht (55.). Der vierte Treffer sollte aber doch noch fallen: Nach Zuspiel von Dembelé scheiterte der eingewechselte Riqui Puig mit seinem Schuss vorm Strafraum noch an Herrera, beim Nachschuss blieb er dann eiskalt (75.).

Der FC Barcelona setzte somit seinen beeindruckenden Lauf - etwa vier La-Liga-Dreier am Stück - fort und schob sich bis auf Rang drei vor. Am Donnerstag (18.45 Uhr) steht das Achtelfinalrückspiel in der Europa League in Istanbul an, bevor am Sonntag (21 Uhr) der Clasico bei Real Madrid steigt.