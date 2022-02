Barça zu stark für starke Bayern

Die Siegesserie der Bayern in der Euroleague ist vorbei. Die Münchener verloren nach zuvor drei Erfolgen in Serie am Dienstagabend trotz großen Kampfes beim Tabellenzweiten FC Barcelona mit 66:71 (29:28) und rutschten wieder aus den Play-off-Plätzen.

Unter Druck: Bayerns Nick Weiler-Babb (re.). imago images/ZUMA Wire