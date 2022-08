Unterhaltsamer Schlagabtausch für einen guten Zweck: Barça und City trennen sich 3:3

Im Freundschaftsspiel für einen guten Zweck trennten sich der FC Barcelona und Manchester City vor mehr als 90.000 Zuschauern im Camp Nou unentschieden. Von Torwartfehlern und schönen Kombinationen bis zu Elfmetern hatte die Partie einiges zu bieten.

Bei Barça saß Neuzugang Lewandowski ebenso wie Keeper ter Stegen vorerst nur auf der Bank. Neuzugang Koundé, der in der spanischen Liga immer noch nicht spielberechtigt ist, begann in der Innenverteidigung.

Auch die Citizens schonten einige Stammspieler wie Haaland, de Bruyne und Cancelo (alle Bank). Schlussmann Ortega, der im Sommer von Arminia Bielefeld nach Manchester gewechselt war, gab sein Startelfdebüt.

Die Katalanen begannen stark und erarbeiteten sich bereits in der Anfangsphase zwei gute Möglichkeiten, die Aubameyang per Kopf (3.) und Kessié aus der Distanz (5.) jedoch vergaben. Gegen früh pressende Hausherren tat sich City schwer, den sonst so dominanten Ballbesitzfußball aufzuziehen. Daher waren Torchancen zu Beginn Mangelware.

Alvarez nutzt Inaki Penas Patzer

Trotzdem ging die Elf von Trainer Pep Guardiola nach knapp 20 Minuten in Führung - und das unter großer Mithilfe von ter Stegens Ersatz Inaki Pena: Der Keeper griff bei einer Hereingabe daneben, sodass Alvarez nur noch ins leere Tor einschieben musste (21.). Doch die Führung hielt nicht lange: Aubameyang wuchtete die Kugel keine zehn Minuten später per Direktabnahme zum Ausgleich ins Netz (29.). Beide Mannschaften gingen ein gutes Tempo und spielten munter nach vorne - auch wenn aufgrund der vielen Wechsel nicht immer alles gelang.

Auch im zweiten Durchgang ging es unterhaltsam weiter. Sowohl die Katalanen als auch die Citizens offenbarten Lücken in der Defensive, weshalb es auf beiden Seiten immer wieder zu hochkarätigen Tormöglichkeiten kam: De Jong traf nach einem unüblichen Ballverlust von de Bruyne zum 2:1 für Barça (66.), ehe Palmer wenig später nach einem schönen Spielzug für Manchester ausglich (70.).

Mahrez antwortet auf Depay in der Nachspielzeit

Rund zehn Minuten vor Schluss schoss Depay die Hausherren nach Vorarbeit von Sergi Roberto zur erneuten Führung (79.), doch kurz vor Schluss hatte City das letzte Wort: Mahrez übernahm bei einem Elfmeter in der Nachspielzeit die Verantwortung - Christensen hatte Haaland zuvor mit einem leichten Kontakt zu Fall gebracht - und netzte souverän zum leistungsgerechten 3:3-Endstand ein (90.+9).

Die Einnahmen des Freundschaftsspiels wurden gespendet, um die Forschung bezüglich der Nervenkrankheit ALS zu fördern. Einen negativen Beigeschmack gab es dennoch: Mbete musste nach einem unglücklichen Zusammenprall mit Christensen (87.) lange am Kopf behandelt und schlussendlich vom Platz transportiert werden.