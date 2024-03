Lamine Yamals Traumtor reicht Barcelona gegen Mallorca

Der FC Barcelona kann mit Rückenwind in das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen die SSC Neapel gehen. Ein Geniestreich von Lamine Yamal reichte den Katalanen, um das Spiel gegen den RCD Mallorca für sich zu entscheiden.

Lamine Yamal traf traumhalt per Schlenzer in den Winkel. AFP via Getty Images

Auf Seiten des FC Barcelona standen im Vergleich zum 0:0 bei Athletic Bilbao vier neue Akteure auf dem Platz. Inigo Martinez, Lamine Yamal, Guiu und Joao Felix begannen anstelle von Araujo (Gelbsperre), die verletzten de Jong und Pedri sowie Lewandowski (Bank).

Bei den Gästen bot Trainer Javier Aguirre nach dem 1:0-Erfolg gegen den FC Girona den Ex-Schalker Nastasic, Darder, Samuel Costa sowie Manu Morlanes für Valjent (angeschlagen), Mascarell (Gelbsperre), Antonio Sanchez und Dani Rodriguez (je Bank) auf.

Barca fehlen Ideen - Gündogan vergibt vom Punkt

Die Hausherren hatten von Beginn an erwartungsgemäß etwas mehr vom Ball. Was sich aber auch gleich abzeichnete, war, dass sich die Katalanen schwertaten, Räume gegen die gut gestaffelten Mallorquiner zu finden. Bis auf einen ungefährlichen Abschluss von Koundé (4.) fehlte es an Aktionen vor dem gegnerischen Tor.

Nach 20 Minuten bediente Lamine Yamal Raphinha mit einem tollen Pass. Der Brasilianer ging nach einem Treffer von Copate zu Boden. Nachdem sich der VAR einschaltete, zeigte der Unparteiische Javier Iglesias Villanueva auf den Punkt. Gündogan schnappte sich den Ball, vergab jedoch kläglich (24.). Die Gäste setzten immer wieder Nadelstiche (31., 34.), vor dem Tor fehlte ihnen aber die Kaltschnäuzigkeit.

Weil Joao Felix, der größtenteils wenig teilnahmslos agierte, seinen Distanzschuss knapp am Tor vorbeischoss (35.) und auch Manu Morales auf der anderen Seite in die Arme von ter Stegen - der sein 400. Pflichtspiel im Trikot der Blaugrana feierte - köpfte (38.), ging es für beide Teams mit Pfiffen einiger Barca-Anhänger begleitet torlos in die Kabinen.

Lamine Yamal trifft traumhaft

Auch nach der Pause fehlten lange die Ideen. Durch eine zu kurz abgewehrte Flanke durch Mallorca-Schlussmann Rajkovic kam Lamine Yamal zur größten Chance. Der serbische Keeper war aber gleich wieder zur Stelle und lenkte den wuchtigen Abschluss des erst 16-Jährigen noch mit den Fingerspitzen an die Latte (57.).

Mallorca fokussierte sich nun mehr auf die Defensive, kam bis auf einen ohnehin wegen Abseits zurückgepfiffenen Kopfball an die Latte jedoch kaum zur Entfaltung. Barca aber auch nicht - bis in Minute 73. Dann zeigte erneut Lamine Yamal sein Riesentalent, indem er den Ball sehenswert in den Winkel schlenzte.

Die Schlussphase war geprägt von vielen Nickligkeiten, Mallorca gab sich mit dem 0:1 nicht zufrieden, es fehlte vorne aber die Durchschlagskraft, so dass es letztlich beim verdienten, wenngleich nicht gänzlich überzeugenden Sieg des FC Barcelona blieb.

Die Katalanen empfangen am Dienstag die SSC Neapel zum Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League (21 Uhr, LIVE! bei kicker), Mallorca empfängt am kommenden Samstag (14 Uhr) den FC Granada.