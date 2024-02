Perfekte Saison passé: Barca lässt im 17. Spiel erstmals Punkte liegen

Ein 1:1 gegen Levante UD bedeutet für den übermächtigen FC Barcelona, dass die maximale Punkteausbeute in der heimischen Liga nicht mehr drin ist. Dabei hatten die Katalaninnen sogar noch etwas Glück mit dem Remis.

Halb so schlimm: Mit der perfekten Saison wird es für Lucy Bronze und den FC Barcelona nichts, mit der Meisterschaft vermutlich schon. Getty Images

2021/22 hatten sie es geschafft, 2022/23 waren sie erst spät an dem Vorhaben gescheitert: Auch in der laufenden Saison 2023/24 verpassen die Frauen des FC Barcelona die "perfekte" Saison. Nach 16 Siegen aus 16 Ligaspielen war der Champions-League-Titelverteidiger auf bestem Wege gewesen.

Doch durch das 1:1 gegen Levante im Nachholspiel des 14. Spieltags am Mittwochabend bekam die weiße Weste der Katalaninnen den ersten Fleck. Zwar hatte die sprintstarke Salma Paralluelo den Favoriten in der 21. Minute in Führung gebracht, indem sie eine Ecke mit Graham Hansen kurz ausspielte und schließlich einfach nach innen zog und vollendete.

Diesmal war es keine B-Elf

Doch das Star-Ensemble um Weltfußballerin Bonmati kassierte zu Beginn des zweiten Abschnitts den Ausgleich: Plötzlich tauchte Redondo nach einem Steilpass frei vor Cata Coll auf und vollendete zum 1:1 (55.). Kurz zuvor hatte Barca Glück gehabt, dass es nach Batlles Ballberührung mit der Hand aus kurzer Distanz keinen Strafstoß gegen sich gepfiffen bekam.

Graham Hansen besaß in der 87. Minute eine der besten Chancen auf den Siegtreffer, als sie einen Freistoß aus 16,5 Metern Entfernung aber nicht aufs Tor bekam. Barcelona lief auch in der Nachspielzeit weiter an, doch kurz darauf war die Serie von 16 Ligasiegen gerissen.

In der vergangenen Saison hatte die Giraldez-Elf noch auf die B-Elf verweisen können, die damals nur ein Remis gegen Sevilla geholt hatte. Diesmal allerdings waren alle verfügbaren Starspielerinnen aufgeboten.