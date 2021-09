Gänsehaut-Atmosphäre bei Ansu Fatis Comeback: Barcelona bezwingt Levante souverän

Der FC Barcelona empfing am Sonntag UD Levante und strebte einen Befreiungsschlag an. Barça agierte dominant und begeisterte vor allem durch Spielfreude. Den emotionalen Schlusspunkt der Partie setzte der eingewechselte Ansu Fati.

Personell kamen beim FC Barcelona drei neue Akteure in die Startelf. Garcia, Nico und Coutinho rückten für Demir, den gelb-rot gesperrten Frenkie de Jong und Araujo in die Anfangsformation. Trainer Ronald Koeman fehlte gesperrt und wurde durch Alfred Schreuder vertreten.

Barça begann dominant und konnte die Überlegenheit direkt nutzen. Depay traf per Elfmeter (6.), nachdem er zuvor selbst gefoult worden war. Sommer-Neuzugang Luuk de Jong erhöhte dann nach Dests Vorlage zum frühen 2:0 (14.). Die Hausherren drückten auch nach dem zweiten Treffer weiter auf das Tempo und drängten die Gäste weit in die eigene Hälfte.

Bis zur Pause sahen die Zuschauer immer dasselbe Prinizp: Barça rannte an, Levante verteidigte. Doch die Hausherren schafften es nicht, die Führung noch höher zu gestalten, da Depay (37., 43.) und Gavi (39.) jeweils gute Gelegenheiten zum 3:0 ungenutzt ließen.

Nach der Pause begannen die Gäste mutiger und führten auch die Zweikämpfe aggressiver. Trotzdem waren die Hausherren weiter spielbestimmend und ließen defensiv nichts anbrennen. Depay scheiterte zu Beginn des zweiten Durchgangs direkt wieder an Aitor im Levante-Kasten (50.). Das Einzige, was beim FC Barcelona zu wünschen übrig ließ, war die Chancenverwertung nach dem 2:0. Die Hausherren spielten zahlreiche Angriffe nicht sauber aus, oder haderten mit der fehlenden letzten Präzision.

In der Schlussphase der Partie erzielte Levante beinahe ein Eigentor (76.) und scheiterte dann auf der anderen Seite in Person von Cantero mit dem einzig gefährlichen Abschluss der Partie an Barça-Schlussmann ter Stegen (84.).

Die Fans erheben sich: Ansu Fati kommt und trifft

Dann setzte der eingewechselte Ansu Fati, der nach 323 Tagen sein Comeback im Barça-Dress feierte, dem Heimsieg die Krone auf. Die neue Nummer 10 netzte in der Nachspielzeit zum 3:0-Endstand ein (90.+1) und wurde von den Zuschauern mit Standing Ovations lautstark gefeiert.

Am Mittwoch steht das für Barça das nächste Spiel in der Champions League auf dem Programm. Dabei müssen die Katalanen um 21 Uhr auswärts bei Benfica Lissabon ran. Levante gastiert nächsten Samstag bei RCD Mallorca.