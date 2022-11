Trotz Führung bis in die Schlussphase: THW Kiel verliert in Barcelona

Rekordmeister THW Kiel hat sich trotz seiner schmerzlichen Ausfälle in der Champions League beim spanischen Spitzenklub FC Barcelona teuer verkauft, nach hartem Kampf aber seine vierte Niederlage im achten Spiel kassiert.

Die Kieler mussten sich am 8. Spieltag der Champions-League-Gruppenphase in Katalonien mit 24:26 (13:13) geschlagen geben und liegen mit nur zwei Siegen auf Platz fünf in der Achtergruppe B, der zur Play-off-Teilnahme reichen würde. Gegen Barca, das mit sieben Siegen und einem Remis Gruppenerster ist, führte Kiel in der Schlussphase 23:22, kassierte dann aber vorentscheidend drei Gegentreffer in Serie. In der 59. Minute sah Patrick Wiencek nach einem Foul an Domen Makuc noch die Rote Karte. Die Kieler verpassten so den möglichen ersten Sieg nach 13 Jahren bei den Katalanen.

Makuc macht halbes Dutzend voll

Für Kiel traf der Schwede Niclas Ekberg fünfmal, Barcelonas bester Werfer war der slowenische Rückraumstar Makuc mit sechs Treffern. Die Kieler müssen bis weit ins neue Jahr auf Routinier Steffen Weinhold verzichten, der sich am Sonntag eine Kreuzbandverletzung zugezogen hatte.

Beim Abschlusstraining für das Hinspiel gegen Barca in der vergangenen Woche hatte zudem Kiels Top-Torschütze Eric Johansson einen Mittelhandbruch erlitten, der ihn mehrere Wochen außer Gefecht setzt.

FC Barcelona - THW Kiel 26:24 (13:13)

Tore FC Barcelona: Makuc 6, Mem 4, Arino 3, Gomez Abello 3, N¦Guessan 3, Wanne 3/1, Fabregas 1, Janc 1, Langaro 1, Richardson 1

THW Kiel: Ekberg 5/5, Bilyk 4, Reinkind 4, Dahmke 3, Pekeler 3, Duvnjak 1, Fraatz 1, M. Landin 1, Sagosen 1, Wallinius 1

Schiedsrichter: Charlotte Bonaventura (Frankreich)/Julie Bonaventura (Frankreich)

Zuschauer: 4636

Strafminuten: 4 / 18

Disqualifikation: - / Wiencek (59.)