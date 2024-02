Trotz Raphinhas Chancenwucher: Barcelona bezwingt mutiges Getafe klar

Der FC Barcelona hat den Pflichtsieg am Samstagnachmittag souverän eingefahren und den FC Getafe klar besiegt. Raphinha sammelte dabei zwei Scorerpunkte.

Barcelona, das im Vergleich zum 1:1 im Champions-League-Achtelfinale in Neapel auf drei Positionen verändert war, tat sich zu Beginn schwer, kam dann aber immer besser in Fahrt. Raphinha, der anstelle von Lamine Yamal begann, kam der frühen Führung nach knapp zehn Minuten per Hackentrick nahe, traf aber knapp übers Tor (8.). Getafe nahm derweil auch am Spielgeschehen teil, probierte es immer wieder mit Distanzschüssen und erarbeitete sich allein im ersten Durchgang sechs Ecken. Gefährlicher wurden allerdings die Katalanen, die in der 20. Minute in Führung gingen, nachdem Abwehrmann Koundé Flügelflitzer Raphinha auf die Reise geschickt hatte. Alleine vor David Soria schob der Brasilianer unaufgeregt ein.

Knappe Führung zur Halbzeit - Joao Felix erhöht

Der FCB blieb dran, kombinierte sich regelmäßig in aussichtsreiche Schusspositionen und wäre durch den für Pedri neu in der Startelf gestandenen Joao Felix beinahe zum 2:0 gekommen. Am linken Pfosten ließ sich der Ex-Colchonero aber zu lange Zeit (34.). Barcelona ließ nicht nach und wollte unbedingt den zweiten Treffer, doch auch bei Felix' freistehendem Versuch aus rund 16 Metern war vor David Soria Endstation (37.). Weil Raphinha kurz vor der Halbzeit noch zwei hundertprozentige Gelegenheiten nicht nutzte (41., 45.+2), ging es nur mit dem knappen Vorsprung für die Hausherren in die Kabinen.

Nach dem Seitenwechsel bestrafte Getafe beinahe Barcelonas Chancenwucher, als Luis Milla aus der Distanz ter Stegen zur Parade zwang, der die Kugel an den Pfosten lenkte (49.). Der FCB zeigte sich vom kurzen Schock unbeeindruckt und nutzte den Aluminiumtreffer vielmehr als Hallo-Wach-Effekt. Rund vier Minuten danach stand es nämlich 2:0. Nach Raphinhas einleitendem Pass auf Christensen bediente der Däne Joao Felix, der problemlos einschob (53.).

Fermin setzt den Schlusspunkt

Barcelona agierte spätestens ab diesem Zeitpunkt mit viel Spielwitz und tollen Kombinationen. Nach Gündogans eröffnendem Pass auf Raphinha vollendete de Jong zur Vorentscheidung (61.). Danach plätscherte die Partie vor sich hin. Den Schlusspunkt setzte der eingewechselte Fermin mit seinem Abstauber zum 4:0-Endstand (90.+1).

Barcelona tritt am nächsten Sonntag in Bilbao an (21 Uhr). Getafe empfängt bereits einen Tag früher ab 18.30 Uhr Las Palmas.