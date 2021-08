Depays erster Treffer im Camp Nou verhilft Barça zum Arbeitssieg

Der FC Barcelona hat auch das zweite Spiel im Camp Nou gewonnen. Gegen Getafe entschied Depay mit seinem ersten Treffer im eigenen Stadion eine weitgehend zerfahrene Partie, in der der deutsche Nationalkeeper ter Stegen sein Comeback gab.

Schon vor Anpfiff hatte es bei Barcelona eine positive Nachricht gegeben: Marc-André ter Stegen war erstmals seit seiner Knie-OP Mitte Mai einsatzbereit. Daher wurde der deutsche Nationalspieler prompt in die Startelf befördert. Neben Emerson Royal (Startelfdebüt), Lenglet, Araujo und Sergi Roberto war er einer von fünf Neuen im Vergleich zum 1:1 in Bilbao.

Sergi Roberto trifft nach zwei Minuten

Ein Wechsel machte sich schon kurz nach Anpfiff bezahlt: Nach nur zwei Minuten war Sergi Roberto - der für den sich im Urlaub aufhaltenden Pedri startete - frei durch und schob zum Abschluss einer schönen Kombination locker ein. Barcelona machte im Anschluss vieles richtig, Getafe kam nicht zur Geltung. 80 Prozent Ballbesitz sprachen für die Blaugrana.

Doch Ballstaffetten in den eigenen Reihen sind nicht alles, das mussten auch die Gastgeber schmerzhaft erfahren: Die ehemaligen Barça-Spieler Sandro und Alena durften im Zentrum ungestört einen Doppelpass spielen und Ersterer im Strafraum schließlich abschließen. Ter Stegen machte dabei ebenso wie die Innenverteidiger Lenglet und Araujo (Garcia fehlte rotgesperrt, Piqué aufgrund einer Wadenblessur) keine allzu gute Figur - und es stand 1:1 (19.).

Auch der dritte Schuss aufs Tor sitzt

Von diesem Zeitpunkt an entwickelte sich eine statische Begegnung, Fouls häuften sich und Offensivaktionen blieben aus. Nach genau einer halben Stunde führte der dritte Schuss aufs Tor aber tatsächlich zum dritten Treffer: Depay hatte links im Strafraum zu viel Platz, ließ Iglesias alt aussehen und schloss cool ab (30.). Das 2:1 war der erste Treffer des Niederländers im Camp Nou. Bis zur Pause blieb das Spiel dann zerfahren, lediglich ter Stegen sorgte für einen kleinen Schockmoment, als er erst einen Arambarri-Schuss nach vorne abklatschen ließ und dann von Enes Ünal im Gesicht getroffen wurde (41.). Es ging für den ehemaligen Gladbacher aber weiter.

Weiter ging es auch in Durchgang zwei mit dem statitischen Geschehen. Vor allem Barcelona zeigte zu Beginn keinen ansehnlichen Fußball und hatte Glück, dass ter Stegen sich gegen Jankto auszeichnen konnte (51.) und in den Folgeminuten Mitrovic (52.) und Alena (55.) vergaben. Getafe machte in der Folge das Spiel - die Hausherren hingegen kamen kaum zum Zug.

Bis hin zum Schluss änderte sich an den Begebenheiten wenig. Getafe hielt aggressiv dagegen, was Barcelonas Angriffsspiel verhinderte. Die Katalanen hatten in Hälfte zwei bis auf einen artistischen Versuch von Depay (85., drüber) keinen guten Abschluss vorzuweisen - da aber auch Getafe nicht mehr als Halbchancen kreierte, blieb es beim knappen 2:1 für Barça, das somit beide Spiele im Camp Nou gewinnen konnte. Die Gäste verlieren zum Start der Saison auch ihr drittes Spiel.

Nach der Länderspielpause steht für Barcelona am 14. September (21 Uhr, LIVE! bei kicker) zum Start der Champions League das Heimspiel gegen den FC Bayern an. Getafe empfängt in der Liga bereits am 12. September (18.30 Uhr) Elche.