Riesendusel beim Xavi-Debüt - Dimata ist fassungslos

Barça-Legende Xavi hat sein Debüt als Trainer der Katalanen gewonnen. Für das 1:0 im Derby gegen Espanyol brauchte es aber eine riesengroße Portion Glück.

Nach 97 Minuten war es pure Erleichterung, die Xavi ausstrahlte, als er Espanyol-Coach Vicente Moreno die Hand schüttelte. Denn Euphorie hatte die Pflichtspielpremiere der Vereinsikone keineswegs ausgelöst. Der Favorit hatte tatsächlich Riesendusel, dass er am Ende den Sieg davontragen durfte. Espanyol vergab Hochkaräter und traf alleine zweimal den Pfosten.

In die Anfangsformation hatte Xavi zwei 17-Jährige beordert, Akhomach gab dabei überraschend neben Senkrechtstarter Gavi gar seine Profi-Premiere. Eben jener Akhomach hatte nach 14 Minuten die erste dicke Chance auf dem Fuß, jagte den Ball aber über den Kasten. In der Folge zirkulierte bei den Hausherren der Ball, doch Möglichkeiten blieben Mangelware. Auf der anderen Seite hätte es kurz vor der Pause beinahe geklingelt, doch der von Piqué abgefälschte De-Tomas-Schuss flog über den Querbalken (44.).

Kurz nach dem Seitenwechsel ging Barça dann durch einen Foulelfmeter in Führung, Depay hatte einen leichten Kontakt dankend angenommen. Den fälligen Strafstoß schnappte sich der Niederländer selbst und drosch ihn flach halbrechts ins Tor (48.). Sicherheit brachte das dem Spiel des Favoriten nicht unbedingt. Stattdessen stemmte sich Espanyol mehr und mehr gegen die Niederlage. Und ab Minute 80 kamen die Einschläge rund um ter Stegen näher.

De Tomas trifft zweimal Aluminium

Beispiele: De Tomas nagelte einen Freistoß aus halblinker Position an den linken Pfosten (81.). Drei Minuten später verstummte das Camp Nou für Sekundenbruchteile, weil Joker Wu Lei auf den ebenfalls eingewechselten Dimata flankte. Der ehemalige Wolfsburger stand am Fünfmeterraum komplett blank, köpfte den Ball aber unbedrängt rechts am Tor vorbei (84.). Fassungslos blickte sich der Belgier um, doch es blieb bei der knappen Führung für den FCB. In der 86. Minute segelte die nächste Flanke von links in den Sechzehner, ter Stegen blieb beim Kopfball von de Tomas regungslos stehen, doch die Kugel klatschte nur an den linken Pfosten.

Als ter Stegen in der sechsten Minute der Nachspielzeit eine beinahe folgenschwere, fahrlässige Ballannahme von Coutinho unter sich begrub, war die Messe in diesem Barcelona-Stadtderby gelesen. Xavis Reaktion auf den Schlusspfiff war also mehr als verständlich. Durch den fünften Saisonsieg verbesserte sich Barça auf Rang sechs. Schon am Dienstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) wird die Herausforderung im Champions-League-Heimspiel gegen Benfica aber wesentlich größer.