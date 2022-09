Lewandowski trifft doppelt: Barça gewinnt in Überzahl problemlos gegen Elche

Der FC Barcelona hat am Samstagnachmittag den fünften Sieg im sechsten Liga-Spiel eingefahren. Der Tabellenletzte aus Elche war im Camp Nou chancenlos - was vor allem an einem frühen Platzverweis lag.

Barça-Trainer Xavi musste nach der Königsklasse und dem 0:2 in München wieder zurück in den Liga-Alltag finden und rotierte insgesamt fünfmal: Garcia ersetzte Christensen in der Innenverteidigung, Balde verteidigte links anstelle von Marcos Alonso. Kessié und de Jong begannen im Mittelfeld für Gavi und Sergio Busquets - und Depay vertrat Raphinha.

Elche muss 75 Minuten in Unterzahl spielen

Der Tabellenletzte aus Elche hielt Barça in der Anfangsphase erfolgreich vom eigenen Tor fern. Die 14. Minute allerdings lenkte die Partie in eine klare Richtung: Einen Angriff durch das Zentrum konnte Elche diesmal nicht verhindern, de Jong steckte durch auf Lewandowski, der nur durch ein Foul von Gonzalo Verdu gestoppt werden konnte. Für seine Notbremse sah der Kapitän die Rote Karte und Elche musste 75 Minuten in Unterzahl überstehen.

Folglich stürmten die Katalanen nun auf das Tor der Gäste. Depay (23.) und de Jong (26.) waren noch an Keeper Edgar Badia gescheitert, ehe Lewandowski die Führung für Barça besorgte: Nach einer Hereingabe von Balde stand der Stürmer am zweiten Pfosten parat und drückte den Ball über die Linie (34.).

Depay erhöht - Lewandowski schnürt den Doppelpack

Kurz vor der Pause war es erneut Balde, der von der linken Seite in die Mitte passte und Depay bediente. Mit einer schnellen Drehung ließ der Niederländer seinen Gegenspieler aussteigen, ehe er den Ball unter die Latte hämmerte (41.).

Das 3:0, das Pedri noch vor dem Halbzeitpfiff vom VAR aberkannt wurde (43.), besorgte kurz nach dem Seitenwechsel Lewandowski mit seinem zweiten Treffer: Unbedrängt durfte der Pole aus zentraler Position ins linke untere Eck einschieben (48.).

Mit einer Drei-Tore-Führung im Rücken und einem Mann mehr auf dem Feld waren die drei Punkte für Barcelona so gut wie sicher. Entsprechend kontrolliert führten die Katalanen die Partie in der Folge. Abgesehen von einigen wenigen Hochkarätern, die aber etwa von Ansu Fati (75.), Ferran Torres (79.) und Araujo (80.) ausgelassen wurden, passierte in der Schlussphase ansonsten nicht mehr allzu viel und so fuhr der FCB einen zu keiner Zeit gefährdeten Sieg, den fünften im sechsten Liga-Spiel, ein.

Nach der Länderspielpause geht es für Barça mit dem Auswärtsspiel auf Mallorca weiter, direkt im Anschluss zum eminent wichtigen Champions-League-Auswärtsspiel bei Inter Mailand (4. Oktober, 21 Uhr).