Cuthbert schießt Chelsea in Barcelona zum Hinspiel-Sieg

Der FC Barcelona hat das Halbfinal-Hinspiel in der Königsklasse bei den Frauen mit 0:1 gegen den FC Chelsea verloren. Die Titelverteidigerinnen hatten Feldvorteile, blieben aber zumeist zu harmlos.

Jubelt über ihr Tor des Tages in Barcelona: Chelsea-Akteurin Erin Cuthbert. IMAGO/IPA Sport

Die erste knappe halbe Stunde gehörte klar den Katalaninnen, die allerdings kaum zu klaren Chancen kamen. Chelsea lauerte zunächst auf Konter, wurde aber in der Schlussviertelstunde der ersten Hälfte auch selbst aktiver. Und ging prompt in Führung: Am Ende legte Nüsken schließlich mit dem Rücken zum Tor gekonnt quer zu Cuthbert, die halbhoch ins Tor zu Pausenführung vollstreckte (40.).

zum Thema Das Halbfinale auf einen Blick

Nach der Pause war Barcelona wieder spielbestimmend - und bekam noch in der Anfangsphase der zweiten Hälfte einen Elfmeter zugesprochen, weil Buchanan einen Schlenzer vom Strafraumrand mit der ausgestreckten Hand blockte. Aufgrund einer knappen Abseitsstellung von Salma Paralluelo nahm das Unparteiischen-Gespann um die französische Schiedsrichterin Stephanie Frappart die Entscheidung nach VAR- und Video-Check aber wieder zurück (53.).

Minute 100: Putellas vergibt ganz knapp

Im weiteren Verlauf versuchten die Spanierinnen zwar, den Druck zu erhöhen, kamen gegen die über die gesamte Spieldauer gerade im defensiven Zentrum sehr konsequent und diszipliniert verteidigenden Chelsea-Frauen kaum einmal zu klaren Abschlüssen. Erst unmittelbar vor dem Abpfiff verzog Putellas aus fünf Metern noch einmal hauchdünn (90.+10), so aber blieb es beim knappen Erfolg für die Gäste.

Das Rückspiel in London steigt am Samstag in einer Woche (27. April, 18.30 Uhr).