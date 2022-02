Aubameyang trifft wieder - doch Joker Dembelé zieht die ganz große Show auf

Dritter Sieg in Serie, zum dritten Mal hintereinander vier Tore: Der FC Barcelona surft auf einer beeindruckenden Euphoriewelle, die am Sonntag besonders Joker Dembelé zu reiten wusste.

Am Ende waren es zwei ehemalige Dortmunder, die den Unterschied für Barcelona machten - und für weiter wachsende Euphorie rund ums Camp Nou sorgen. Barças Formkurve zeigt steil nach oben, was auch eng mit dem Namen Aubameyang verbunden ist. Bei den vergangenen drei Pflichtspielsiegen am Stück traf der Gabuner immer - beim 4:1 in Valencia sogar dreimal, beim 4:2 in Neapel und beim 4:0 gegen Bilbao am Sonntagabend je einmal, wobei ihm diesmal Kumpel Dembelé schwer die Show stahl.

Barça tat sich gegen die tief stehenden und gut organisierten Basken lange schwer, Gavi vergab nach 18 Minuten die einzige Großchance. Also musste ein Standard her: Piqué köpfte nach einer Ecke von links an die Latte, den Abstauber vergoldete Aubameyang gedanken- und reaktionsschnell (37.). Der Dosenöffner, der vor allem die Räume größer werden ließ.

Nach dem Seitenwechsel stockte Barcelonas Motor allerdings noch immer, weswegen Xavi nach 67 Minuten doppelt wechselte - und er bewies damit ein goldenes Händchen. Der eingewechselte Frenkie de Jong machte das Spiel schnell und leitete den Ball auf den ebenfalls eingewechselten Dembelé weiter. Dieser ging sofort ins Eins-gegen-eins und feuerte den Ball aus spitzem Winkel traumhaft ins kurze obere Eck - vom Pfosten sprang der Kracher ins Tor (73.). Das Camp Nou feierte Dembelé, die Kollegen kamen alle zum Gratulieren und auch Xavi herzte den Franzosen.

Xavis Joker treffen und treffen und treffen

Dass dieser wieder richtig Bock auf Fußball hat, zeigten auch die beiden Assists vor dem dritten beziehungsweise vierten Tor: Dembelé wurde in Minute 90 auf rechts mit einem Seitenwechsel gefunden, nach einem erfolgreichen Eins-gegen-eins flankte er butterweich auf Luuk de Jong (natürlich Joker), der nur noch einzunicken brauchte. Drei Minuten später überraschte Dembelé, weil er auf rechts nicht das Tänzchen suchte, sondern direkt flankte. Der Ball kam im Fünfmeterraum zentimetergenau zu Depay (natürlich Joker), der den Ball über die Linie drückte.

Das 4:0 bedeutete den dritten Sieg in Serie, das dritte Spiel in Folge mit vier Toren. Kein Wunder, dass das Camp Nou die Mannschaft mit Standing Ovations feierte. Mit nun 45 Punkten behaupten die Katalanen Rang vier, können aber mit dem einen Spiel in der Hinterhand noch an Real Betis (46) vorbeiziehen. Am nächsten Sonntag (16.15 Uhr, LIVE! bei kicker) kommt Barças Höhenflug beim FC Elche auf den Prüfstand.